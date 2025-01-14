Derik’te 'Serê Salê' geleneği: Bereketin ve paylaşımın izinde

“Herkes heyecanla yeni yılı beklerdi”

57 yaşındaki Türkan Erol, eski dönemlerin coşkusunu şu sözlerle dile getirdi:

“Yılbaşında kızlarla evleri gezerdik, pirinç ve bulgur gibi tahıllar toplardık. Topladığımız gıdaları köydeki bir tepede pişirip birlikte yerdik. Akşam olduğunda çocuklar ve gençler ev ev gezer, pencereden yünle örülmüş çorapları sarkıtırlardı. Biz de bu çoraplara pişirdiğimiz nohutları ve çerezleri koyardık. Babam anneme, ‘Xecê, kalk bir çorap daha geldi, doldur’ derdi.

“Eskiden yılbaşını iple çekerdik. Şimdi de hazırlık yapıyoruz, çerezlerimizi ve tatlılarımızı hazırlıyoruz. Ancak o eski heyecan ve ritüeller artık yok. Günümüzde çocuklar evleri gezip para topluyor, biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz ama eskisi gibi değil.”