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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 14:52
2 dk Okuma

Dêrik'te dron saldırısı: "Üst düzey DSG'li komutan hayatını kaybetti" iddiası

Türkiye'nin Rojava'nın Dêrik kentindeki bir eve yaptığı drone saldırısında ilk belirlemelere göre bir çocuk ve bir kadın yaralandı. Aynı saldırıda ABD'nin IŞİD karşıtı operasyonlarını koordine eden Demokratik Suriye Güçleri komutanlarından Şiblî Dêrik'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/derik-te-dron-saldirisi-ust-duzey-dsg-li-komutan-hayatini-kaybetti-iddiasi.jpeg
Fotoğraf: ANHA / Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin (Rojava) kontrolü altındaki bölgelere saldırıları devam ediyor.

Hawar Haber Ajansı, TSK'nin Qamişlo Kantonu'na bağlı Dêrik kentinin Azadî mahallesindeki bir evi drone ile hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda, ilk bilgilere göre, 11 yaşındaki E. Ş. adlı çocuk ile Evîn Xelîl (39) adlı kadın yaralandı. Yaralılar şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

NPA: DSG'li komutan hayatını kaybetti

Kuzey Haber Ajansı (NPA) ise isim vermeden Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) üst düzey bir komutanının hayatını kaybettiğini, bir kadın ile bir çocuğun da yaralandığını ileri sürdü.

NPA Arapça Baş Editörü Hoşeng Hasan ise söz konusu saldırıda hedef alınan DSG'li komutan Şiblî Dêrik'in hayatını kaybettiğini iddia etti.

DSG ve Rojava yönetiminden saldırı ve Dêrik'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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IŞİD'e karşı operasyonları koordine eden isim

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarına göre de saldırıda DSG komutanlarından Şiblî Dêrik hedef alındı.

ABD askerleriyle sık sık görüntü veren Dêrik, uluslararası koalisyon güçleriyle IŞİD'e karşı operasyonları koordine eden üst düzey bir DSG'li komutanlardan biri olarak biliniyor.

Dêrik, geçen yıl Türkiye'nin insansız hava aracıyla düzenlediği suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Türkiye'nin Rojava'ya bu yıl yaptığı 92. saldırı

SOHR'a göre, 2023 yılının başından bu yana Türkiye'nin insansız hava araçları tarafından Rojava'ya düzenlenen saldırıların sayısı 92'ye yükseldi.

Bu saldırılarda 76 kişi hayatını kaybederken 84'ten fazla kişi de yaralandı.

(NT)

rojava demokratik suriye güçleri
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