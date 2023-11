Derhêner Rêber Dosky li Tirkiyeyê sê rojan desteserkirî maye

Derhêner û çêkerê fîlmên “Radio Kobanî”, “Siddik and the Panther” û “Daughters of the Sun” Rêber Dosky, hefteya borî li Tirkiyeyê hatiye desteserkirin.

Dosky ji bo projeya xwe ya nû hatiye Tirkiyeyê û sê rojan desteserkirî maye. Li gorî zanyariyan, Dosky bi tohmeta “têkiliyên bi xebatên terorê re peywendîdar” hatiye destteserkirin.

Li gorî nûçeya Willa Mediayê, Dosky pêvajoya xwe ya desteserkirinê bi van gotinan ragihand: “Bi ti şêweyî hûn nizanin bê ka çi bûye sedema pêvajoyê. Ez dibêm ji ber xebata min, navê terorî bi pey min xistin.”

Dosky birine Navenda Dersînorkirinê ya Rihayê û wî gotiye li wir şert û mercên dijmirovahiyê hebûn. Ew bûye şahid ku penaberek hatiye cezakirin û ji bo sepandina cezayê wî, ew xistine bûzxaneyê.

Geerdink: Şermezarî ye

Dosky diyar kiriye ku “Di dema hejmartinê de, yek nedîtin. Paşê min ji wan re got, ew kesê kêm di bûzxaneyê de ye.”

Thomas Bruning, menajerê Dosky diyar kiriye ku “Ji ber serbestbûna wî em kêfxweş in, lê niha ne mimkun e ku Doskyî li Tirkiyeyê xebatên xwe dewam bike. Mirov gelekî xemgîn dibe ku li Tirkiyeyê rojnamegerên rexnegir bêyî cudahiyê bixin navbera wan tên desteserkirin û dersînorkirin.”

Rojnameger û nivîskara holandî Frederike Geerdinkê jî li ser hesabê xwe yê Xyê daxuyaniyek weşandiye û gotiye, “Derhênerê fîlman ê holandî-kurd ê xwediyê xelatan Rêber Dosky li Tirkiyeyê piştî çend rojan desteserkirî ma hate dersînorkirin. Tohmet? ‘Terorîzm’, helbet spartine hin şahidên nepen. Ez kêfxweş im ku niha bêyî tiştek pê bê vegeriya mala xwe; çi şerm e ku mirov bi vî rengî li dijî çêkerekî fîlman ê serbixwe tev bigere.”

