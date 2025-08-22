TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 22 Tebax 2025 12:14
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Tebax 2025 12:27
1 xulek Xwendin

Derhêner Mikaîl Haskan: Bila derhenerên amator hevdu nas bikin

Derhêner Mikaîl Haskan:“Armanca me bi vê festîvalê danasîna derhênerên amator e de ku bên gel hev û hevdû nas bikin.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Gelek kesên ku rêya wan ketî Wanê teqez an navê cafeya Eskîcî bihîstî ne an jî berê xwe dane vê cafeyê. Eskîcî ne tenê cafeyeke cihê çay û qahwe û mûzîkê ye; hem bi terza xwe ya ku hemû amûrên wê kevnar, hem jî bi rojên helbestê, festîvalên sînemayê yên filmên amator ( carinan jî profesyonel) û bi hin rojên mûzîka pirzimanî têra xwe cafeyeke mitevazî ye.

Xwediyê vê cafeya ku ji deh salan zêdetir e hatiye vekirinê jî, Mikaîl Haskan ê (38) ku derhênerekî serbixwe û têra xwe film, sînema û kamerahez e. Mikaîl Haskan herî dawiyê bi filmê xwe yê bi navê ‘Her Salkim Söğüt Gölge Vermez’ jî xelata sinemayê ya Stenbolê girt.

Li Eskicîyê ev 4 roj bûn ku festivala filmên amator dihat nîşandan. Di roja dawî de min jî berê xwe da festîvala şevên sînemayê ya ku exlebên wan ji aliyê derhênerên amator ve hatî amadekirinê.

Beriya danişane filman derhêner Mikaîl Haskan bi bianetê re axivî: “Armanca me bi vê festîvalê danasîna derhênerên amator e de ku bên gel hev û hevdû nas bikin.”

(WT/AY)

Wesîla Torî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
