TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 06.10.2026 09:07 6 Cotmeh 2026 09:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.10.2026 09:22 6 Cotmeh 2026 09:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Derbarê rojnameger Rabîa Onverê de lêpirsîn hat despêkirin

Nûçegihana JINNEWSê Rabia Onver bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kiriye” çû îfadeya xwe da. Her weha parvekirina nûçeyên Onverê yên li ser medyaya civakî mijara sûcdarkirinê bûne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Derbarê rojnameger Rabîa Onverê de lêpirsîn hat despêkirin
Fotograf: AW
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Nûçegihana JINNEWSê Rabia Onver, bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kiriye” ji ber parvekirinên wê yên li ser hesabê wê yê medyaya civakî, ji bo îfadeyê hat gazîkirin.

Rabia Onverê li Şaxa Têkoşîna li dijî Terorê ya Emniyeta Polîsan a Geverê îfadeya xwe da.

Di dema pirsê de, gotinên ku Rabia Onver di parvekirinên wê yên medyaya civakî de bikar aniye jî yek bi yek hatin lêkolînkirin. Ji wê hat pirsîn ka kesên ku di parvekirinan de hatine behskirin kî ne û gelo têkiliyek  wê bi wan re heye.

Her wiha ji Rabia Onverê hat pirsîn ka gelo endamek ji malbata wê bi PKKê re têkiliyek wan heye an na.

Rabia Onver di îfadeya xwe de derbarê pirsên ku jê re hatine kirin de diyar kir ku nivîsên ku behsa wan tê kirin di çarçoveya xebatên rojnamegeriyê de ne.

Piştî pêvajoya îfadeyê, Rabia Onver bi parêzerê xwe re ji emniyetê derket.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rabia Önver dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê