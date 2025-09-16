TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
Dîroka Weşanê: 16 Îlon 2025 14:50
 ~ Nûkirina Dawî: 16 Îlon 2025 14:52
1 xulek Xwendin

Derbarê rojnameger Fatoş Erdoganê de lêpirsîn hate dest pê kirin

Erdoganê piştî li Rêvebiriya Emniyeta Vatanê îfadeya xwe da li ser platforma Xê peyamek belav kir û got, “Ez baş im, spasiya her kesê ku piştgirî dan min, dikim.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Derbarê rojnameger Fatoş Erdoganê de lêpirsîn hate dest pê kirin

Derbarê rojnameger Fatoş Erdoganê de ji ber parvekirinên wê yên li ser medyaya civakî bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistiye nava gel” lêpirsîn hate dest pê kirin.

Erdoganê îro di çarçoveya lêpirsîna dozgeriyê de îfade da. Erdoganê ragihand ku ji ber ku li pêş Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê sê vîdeo nûçe parve kiriye, bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistiye nava gel” derbarê wê de lêpirsîn hatiye vekirin.

Erdoganê piştî li Rêvebiriya Emniyeta Vatanê îfadeya xwe da li ser platforma Xê peyamek belav kir û got, “Ez baş im, spasiya her kesê ku piştgirî dan min, dikim.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Fatoş Erdoğan girtina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê