Derbarê rojnameger Fatoş Erdoganê de lêpirsîn hate dest pê kirin

Derbarê rojnameger Fatoş Erdoganê de ji ber parvekirinên wê yên li ser medyaya civakî bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistiye nava gel” lêpirsîn hate dest pê kirin.
Erdoganê îro di çarçoveya lêpirsîna dozgeriyê de îfade da. Erdoganê ragihand ku ji ber ku li pêş Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê sê vîdeo nûçe parve kiriye, bi tohmeta ku “kîn û dijminahî xistiye nava gel” derbarê wê de lêpirsîn hatiye vekirin.
Erdoganê piştî li Rêvebiriya Emniyeta Vatanê îfadeya xwe da li ser platforma Xê peyamek belav kir û got, “Ez baş im, spasiya her kesê ku piştgirî dan min, dikim.”
