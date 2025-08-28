Derbarê Ozgur Ozel de lêpirsînek din a Akin Gurlek hat vekirin

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê Serokê Giştî Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel de ji ber gotinên wî yên ji bo Serdozgerê Komarî yê Stenbolê Akin Gurlek lêpirsîn da destpêkirin.
Serdozgeriyê piştî axaftina Ozel a di mitînga partiya xwe ya li navçeya Beyogluyê ya Stenbolê de lêpirsîn vekiriye.
Derbarê Ozel de bi tohmetên “heqareta li karmendê dewletê” û “gefê” lêpirsîn hat vekirin.
Serokê CHPyê Ozgur Ozel di mitînga partiya xwe ya doh a li Beyogluya Stenbolê de bi hejandina tiliya xwe bi gotinên tund bertek nîşanî Serdozgerê Komarê yê Stenbolê Akin Gurlek dabû û gotibû, "Ez dê hesabê vî karî ji te bipirsim."
Ozel destnîşan kiribû û gotibû:
"Ez ji Akin Gurlek dipirsim, ew Akin Gurlekê ku ji parêzerê Ekrem Îmamoglu yê ku dema gazî kirin hat re got 'gumana revê heye' lê ji kesê ku li ser revê hat girtin re got 'cezayê hepsa malê bes e.Heke qasî zerekê namûsa te hebe, tu dê bibêjî te çima wisa kir."
(AY)