TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Tebax 2025 12:45
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Tebax 2025 12:47
1 xulek Xwendin

Derbarê Ozgur Ozel de lêpirsînek din a Akin Gurlek hat vekirin

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê Serokê Giştî CHPê Ozgur Ozel de ji ber gotinên wî yên ji bo Serdozgerê Komarî yê Stenbolê Akin Gurlek lêpirsîn da destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Derbarê Ozgur Ozel de lêpirsînek din a Akin Gurlek hat vekirin

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê Serokê Giştî Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel de ji ber gotinên wî yên ji bo Serdozgerê Komarî yê Stenbolê Akin Gurlek lêpirsîn da destpêkirin.

Serdozgeriyê piştî axaftina Ozel a di mitînga partiya xwe ya li navçeya Beyogluyê ya Stenbolê de lêpirsîn vekiriye.

Derbarê Ozel de bi tohmetên “heqareta li karmendê dewletê” û “gefê” lêpirsîn hat vekirin.

Serokê CHPyê Ozgur Ozel di mitînga partiya xwe ya doh a li Beyogluya Stenbolê de bi hejandina tiliya xwe bi gotinên tund bertek nîşanî Serdozgerê Komarê yê Stenbolê Akin Gurlek dabû û gotibû, "Ez dê hesabê vî karî ji te bipirsim."

Ozel destnîşan kiribû û gotibû:

"Ez ji Akin Gurlek dipirsim, ew Akin Gurlekê ku ji parêzerê Ekrem Îmamoglu yê ku dema gazî kirin hat re got 'gumana revê heye' lê ji kesê ku li ser revê hat girtin re got 'cezayê hepsa malê bes e.Heke qasî zerekê namûsa te hebe, tu dê bibêjî te çima wisa kir."

(AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
özgür özel CHP lêpirsîn Akin Gurlek
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê