Derbarê nûçegihana bianetê Evrîm Denîzê de lêpirsîn hate dest pê kirin

Evrîm Denîzê ji ber ku têkiliyên çeteyî yên şîrketa ku dixwest li Zozanên Hesandîna navçeya Pasûra Amedê serbazgehê çêbike û li kanzayê bigere, kir nûçe, lêpirsîn lê vebû û ji bo îfadeyê bang lê kirin.

Duh êvarê polîs telefonî bianetê kir. Fermanberê nobedar got ku Evrîm Denîz divê di çarçoveya lêpirsînek li dijî wê de îfadeyê bide û gazî qereqola polîsan kir. Hat hînbûn Denîz bi nûçeya bi sernavê "Gumanbarê çeteyê serbazgehê çêdike (Çete sanığı karakol yapıyo)" tê tohmetbarkirin.

Denîzê nûçeya navborî di 28ê Gulanê de çêkiribû. Di nûçeyê de dihat gotin ku şîrketa bi navê Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş.(Şîrketa Anonîm a Bazirganiya Derve û Kanzakariyê ya Pasûrê) îhaleya serbazgeha ku ji ber sedemên ewlehiyê tê çêkirin, girtiye.

Têkoşîna 17 salan a li Zozanên Hesandînê: Li dijî kanzayan parastina jiyanê

Di nûçeyê de hatiye gotin ku xwediyên şîrketê Mehmet Emin Eren û Mehmet Nesim Eren, ji ber "endambûna rêxistina ku ji bo pêkanîna sûc hatiye avakirin" û sûcên din têne darizandin.

Emin Eren û Nesim Eren ji bianetê re îhtarname şandibûn û diyar kiribûn ku di nûçeyê de li gorî Qanûna Parastina Daneyên Kesane ya Bi Hejmar 6698an daneyên kesane hatine binpêkirin. Li ser daxwazê zanyariyên kesane ​​​​hatibûn rakirin.

Denîzê du roj berî vê nûçeyê, nûçeyek bi sernavê "Têkoşîna 17 salan a li Zozanên Hesandînê: Li dijî kanzayan parastina jiyanê" amade kiribû ku tê de behsa Şeş gundên navçeya Pasûra Amedê ji sala 2008an û vir ve li dijî Şîrketa Anonîm a Bazirganiya Derve û Kanzakariyê ya Pasûrê, Zozanên Hesandînê diparêzin.

Rêxistinên pîşeyî: Rojnamegerî ne sûc e

Rêxistinên pîşeyî bertek nîşanî gazîkirina Denizê ji bo îfadeyê, dan. DİSK Basın-İşê diyar kir û got, "Her roj, herî kêm hevkarek me an ji bo îfadeyê tê gazîkirin, an jî bi awayekî neheq û neqanûnî tê desteserkirin, an jî li ber lêpirsînê dikeve.”

DİSK Basin İşê destnîşan kir ku rojnamegerên li ser bingeha azadiya çapemeniyê tevdigerin û nûçeyan ji bo berjewendiya gel çêdikin her roj zêdetir dibin hedefa êrişan û got, "Nayê qebûlkirin ku rojnameger ji ber çalakiyên xwe yên pîşeyî werin tohmetbarkirin. Em li gel hevkara xwe ne. Rojnamegerî ne sûc e."

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê diyar kir ku Deniz ji ber çalakiyên xwe yên pîşeyî hatiye tohmetbarkirin û got, "Em vê yekê qebûl nakin. Em li gel hevkara xwe ne."

