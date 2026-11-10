TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.11.2026 12:37 10 Mijdar 2026 12:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.11.2026 13:12 10 Mijdar 2026 13:12
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?

Me agahiyên têkildarî karkerên di teqîna HABAŞê de mirine, ji parvekirinên Meclisa ISIGê û çavkaniyên nûçeyên herêmî berhev kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Derbarê karkerên ku di teqîna HABAŞê de mirin em çi dizanin?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Kargeha Hesin û Polayî ya HABAŞê ya li navçeya Alîagaya Îzmîrê, di 9ê Mijdarê de teqînek pêk hat û di şewata ku piştî teqînê derket de herî kêm 17 karker mirin, yek jê giran 12 karker jî birîndar bûn.

Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33

Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî Alparslan Bayraktar aşkere ku teqîn di ocaxa arke ya ceyranê ya kargehê de, di dema xebata çakkirinê ya rûtîn de ku her du hefteyan carekê tê kirin, di encama hilweşîna vîncê de çêbûye.

Karkerên ku jiyana xwe ji dest dane ev in:

Abdulkadir Kinaci, Bariş Guney, Ceylan Biyikli, Ersin Oguz, Fatih Işik, Ferhat Maraşli, Goksel Unaldi, Husnu Ersoy, İlker Sigirtmacioglu, Kadir Kaan Ozçelik, Mustafa Sert, Orhan Altay, Ozcan Efe, Recep Fedai, Serkan Kurt, Ugur Temel, Yasin Taşçi.

Me agahiyên têkildarî karkerên di teqîna HABAŞê de jiyana xwe ji dest dane, ji parvekirinên Meclisa Ewlehiya Kar û Tenduristiya Karkeran (ISIG) û platformên nûçeyên herêmî yên li Îzmîrê berhev kirin.

Dîmenê mezin bike
*Kadir Kaan Ozçelik
*Kadir Kaan Ozçelik

Kadir Kaan Ozçelik

Meclisa ISIGê da xuyakirin ku endezyarê makîneyê yê 25 salî Kadir Kaan Ozçelik di teqînê de jiyana xwe ji dest daye.

Bikarhênera Xê ya bi navê "sevval" (@sn4yrhis) ku diyar kir ew xwişka Ozçelik e, di parvekirinên xwe yên piştî mirina birayê xwe de bertek nîşanî rayedaran da:

"Birayê min hîn 25 salî bû. Navê wî Kadir Kaan Ozçelik e. Tevî ku sibehê mir kesî ji me re got û ji me veşartin. 3 meh in dest bi kar kiribû, lê ev teqîna 2emîn bû. Dîsa tedbîr nehat girtin. Niha derketine dibêjin 'Yên ku navê wan di lîsteyê de nîne bila li tipa edlî binêrin'. Herdu destên min di qewriya we de ne. Ez ê hesabê birayê xwe bipirsim."

"Ez nizanim birayê min çend demjimêr in di morgê de razaye. Ji ber ku bi rastî ez nizanim kengî miriye jî. Walîyê me yê hêja li şûna ku navên kesên mirî bibêje bi wesayîta xwe ya taybet geriya û çû, di demekê de ku birayê min di tûrikê termê de bû. Gelek berpirsiyarê vê bûyerê hene. Ez ê nehêlim hûn rehet razên."

Dîmenê mezin bike
*Ceylan Biyik
*Ceylan Biyik

Ceylan Biyik, Recep Fedai, Guner Gokçe, Abdulkadir Kinaci û Ferhat Maraşli

Platforma medyaya dîjîtal a herêmî ya ku navenda wê Îzmîr e ya bi navê Mesele Menemen, da xuyakirin ku pênc ji wan karkerên ku di teqînê de jiyana xwe ji dest dane li Menemenê dijiyan.

Dîmenê mezin bike
*Recep Fedai
*Recep Fedai
Dîmenê mezin bike
*Guner Gokçe
*Guner Gokçe
Dîmenê mezin bike
*Abdulkadir Kinaci
*Abdulkadir Kinaci
Dîmenê mezin bike
*Ferhat Maraşli
*Ferhat Maraşli
Dîmenê mezin bike
*Ersin Oguz
*Ersin Oguz

Ersin Oguz

Platforma medyaya dîjîtal a herêmî ya ku navenda wê Îzmîr e ya bi navê Kınık’ın Nabzı, da xuyakirin ku Ersin Oguz jî di teqînê de jiyana xwe ji dest daye û li Kinikê dijiya.

bianet, bi hatina zanyariyên piştrastkirî yên derbarê karkerên ku mirine de, dê nûçeyê nû bike.

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası mirina karkeran Teqîn
nûçeyên pêwendîdar
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
Îro 15:04
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33
/haber/li-izmire-di-kargehe-de-teqin-pek-hat-bi-kemani-17-karker-mirin-325248
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
HABAŞ, rûyê xuya yê mirinên karkeran e: Di Cotmehê de 193 karker di dema karkirinê de mirin
Îro 15:04
/haber/habas-ruye-xuya-ye-mirinen-karkeran-e-di-cotmehe-de-193-karker-di-dema-karkirine-de-mirin-325278
Li Îzmîrê di kargehê de teqîn pêk hat: Bi kêmanî 17 karker mirin
Îro 07:33
/haber/li-izmire-di-kargehe-de-teqin-pek-hat-bi-kemani-17-karker-mirin-325248
Biçe serûpelê