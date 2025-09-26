TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 26 Îlon 2025 09:25
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Îlon 2025 09:31
1 xulek Xwendin

Derbarê Demîrtaş de dozek nû hat vekirin

Serdozgeriya Komarî ya Êlihê derbarê Hevserokê Giştî yê HDPê yê berê Selahattîn Demîrtaş de li gorî xala 301an a Qanûna Cezayê ya Tirkan dozek nû vekir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Derbarê Demîrtaş de dozek nû hat vekirin

Hevserokê Giştî yê HDP’ê yê berê Selahattîn Demîrtaş ê ku ji 2016’an û vir ve li girtîgeha Edîrneyê girtî ye, bi hinceta axaftina di civîna “Li dijî şer aştî” ya di sala 2016an a li Êlihê hatiye amadekirin û bi îdiaya ku “gelê Tirk, dewleta Tirkiyeyê û saziyên wê biçûk xistiye” dozeke nû hat vekirin.

Di îdianameyê tê xwestin ku ji 6 mehan heta 2 salan cezayê hefsê li Demîrtaş were birîn. Axaftina Demîrtaş ku polîtîkayên hikûmetê rexne dike û bûyerên li Kurdistanê vedibêje, weke sûc hatin nîşandan.

3’yemîn Dadgeha Cezayên Giştî ya Êlihê jî îdianame qebûl kir. Di îdianameyê de ji bo Demîrtaş ji 6 mehan 2 salan cezayê hefsê û di çarçoveya xala 53’yan a TCK’ê de daxwaza qedexeya siyasî tê kirin.

Danişîna 7’emîn a doza Demîrtaş ku li 3’yemîn Dadgeha Cezayên Giştî ya Êlihê tê darizandin dê di 9’ê Kanûnê de bê dîtin.

Ji Mijdara 2016’an heta niha di dîrokên cuda de ji xala 301’an a TCK’ê der barê Demîrtaş de zêdetirî 12 doz hatine vekirin.

(AY)

Selahattin Demirtaş Doza Selahattîn Demîrtaş
