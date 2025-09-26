Derbarê Demîrtaş de dozek nû hat vekirin

Hevserokê Giştî yê HDP’ê yê berê Selahattîn Demîrtaş ê ku ji 2016’an û vir ve li girtîgeha Edîrneyê girtî ye, bi hinceta axaftina di civîna “Li dijî şer aştî” ya di sala 2016an a li Êlihê hatiye amadekirin û bi îdiaya ku “gelê Tirk, dewleta Tirkiyeyê û saziyên wê biçûk xistiye” dozeke nû hat vekirin.
Di îdianameyê tê xwestin ku ji 6 mehan heta 2 salan cezayê hefsê li Demîrtaş were birîn. Axaftina Demîrtaş ku polîtîkayên hikûmetê rexne dike û bûyerên li Kurdistanê vedibêje, weke sûc hatin nîşandan.
3’yemîn Dadgeha Cezayên Giştî ya Êlihê jî îdianame qebûl kir. Di îdianameyê de ji bo Demîrtaş ji 6 mehan 2 salan cezayê hefsê û di çarçoveya xala 53’yan a TCK’ê de daxwaza qedexeya siyasî tê kirin.
Danişîna 7’emîn a doza Demîrtaş ku li 3’yemîn Dadgeha Cezayên Giştî ya Êlihê tê darizandin dê di 9’ê Kanûnê de bê dîtin.
Ji Mijdara 2016’an heta niha di dîrokên cuda de ji xala 301’an a TCK’ê der barê Demîrtaş de zêdetirî 12 doz hatine vekirin.
(AY)