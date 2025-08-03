Dêr Hafir'de SDG ve geçiş hükümeti güçleri çatıştı

Suriye geçiş hükümetine bağlı silahlı gruplar dün gece saatlerinde Tabka'nın batısında yer alan Dêr Hafir kırsalına saldırdı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

SDG güçlerinin saldırılara karşı meşru savunma hakkını kullandığı belirtilen açıklamada, "Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Basın ve İletişim Müdürlüğü tarafından, güçlerimizin onlara ait noktalara yönelik saldırı düzenlediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine, hükümete bağlı disiplinsiz gruplar, Dêr Hafir bölgesindeki cephe hatlarına saldırılarını ve ihlallerini sürdürmektedir" denildi.

SDG, söz konusu grupların önceki gece sivil yerleşim alanlarına onlarca havanla saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada SDG, güçlerinin saldırıya karşılık verdiği ve yalnızca meşru müdafaa kapsamında hareket ettiği ifade edildi.

“Gelişmeler gerilimi tırmandırma niyetini gösteriyor”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanlığı'nın gerçekleri çarpıtmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaları, ülkenin güvenliği ile istikrarına zarar vermektedir. Güçlerimiz, bu grupların tekrar eden provokasyonlarına karşı dikkatli bir şekilde hareket etmektedir. Silahlı grupların sivil halkı silahlandırması, hendek kazması ve bölgeye yığınak yapması yakından takip edilmektedir. Tüm bu gelişmeler, söz konusu grupların gerilimi tırmandırma niyetinde olduğunu göstermektedir. Ateşkesin geçerli olduğu bu dönemde, Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı yetkili kurumlara çağrımızdır: Sorumluluklarını yerine getirmeli ve kontrol altındaki disiplinsiz grupların denetimini sağlamalıdırlar."

Suriye Savunma Bakanlığı, DSG'nin saldırı düzenlediğini ve dördü asker, üçü sivil yedi kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Suriye Arap Haber Ajansı SANA, bakanlığın saldırıyı ‘sorumsuzca’ ve ‘nedenleri bilinmeyen’ bir saldırı olarak nitelendirdiğini bildirdi.

(HA)