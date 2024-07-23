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HABER
Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 09:16
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 09:21
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Depremzedelerin yerleştiği “Örnekevler Köy”ün tahliyesi isteniyor halk tepkili

8 aydır barındıkları köyde yaralarını sosyal tesisler, kamusal alanlar ve kooperatifler sayesinde sarmaya, normalleşmeye başlayan Örnekevler Köyü sakinleri, merkezden uzak konteyner evlere yerleştirilmek ve ikinci bir travma yaşamak istemiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Depremzedelerin yerleştiği “Örnekevler Köy”ün tahliyesi isteniyor halk tepkili

Maraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından TÜYAP 11A fuar alanında başlatılan 100 tiny house projesi marifetiyle Antakya Kuzeytepe mevkiinde oluşturulan Örnekevler Köyü, TOKİ konutları için başlatılacak karayolu çalışmaları gerekçe gösterilerek tahliye edilmek isteniyor.

Antakya Kuzeytepe mevkiinde konuşlanan ve sürdürülebilir, doğa dostu bir yaşam alternatifi olarak tasarlanan köy, TOKİ konutları için başlatılacak karayolu çalışmaları gerekçe gösterilerek valilik ve AFAD kararıyla tahliye edilmek üzere.

Köyü terk etmek istemiyorlar

8 aydır barındıkları köyde yaralarını sosyal tesisler, kamusal alanlar ve kooperatifler sayesinde sarmaya, normalleşmeye başlayan Örnekevler Köyü sakinleri, merkezden uzak konteyner evlere yerleştirilmek ve ikinci bir travma yaşamak istemiyor.

Köy hastane gibi önemli kamu binalarına ulaşım kolaylığı, ampute ve engelli bireylerin bakımı, pekişen komşuluk ilişkileri ve daha birçok sosyal/kişisel nedenle köydeki hayatına devam etmek isteyen sakinler, gönüllülerden ve halktan destek bekliyor.

Gönüllüler de tepkili

Başka arazilere yerleşme olasılığı nedeniyle dayanıklı ahşap evlerinin taşınması seçeneğini kabul eden bazı sakinler, gönüllüler tarafından inşa edilen evlerinin envanter için “AFAD depolarına kaldırılacağı” bilgisini aldılar.

İnşaatta çalışan gönüllülerse, başından itibaren emek ve zaman verdikleri evlerin, altyapı çalışmaları için kullanılan kamu kaynaklarının ve emeğin heba edilmesine rıza göstermeyerek tahliye kararının geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

İmza kampanyası başlatıldı

“Örnekevler Tahliye Kararı Geri Çekilsin / Afetzede Mağdur Edilmesin” başlıklı imza kampanyası başlatan yurttaşlar, destek bekliyor.

 Kampanya metni özetle şöyle: Yetkilileri anayasal çerçevede, temel yaşam haklarımızı hatırlatarak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz:

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması ilkesi

Madde 5: Devletin temel amaç ve görevleri arasında, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak yer alır

Madde 17: Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığına saygı gösterilmesi gerekliliği

Madde 56: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı

Karayolu çalışması için uygun olan tek bölgenin köyümüzün yer aldığı alan olamayacağını düşünüyor, farklı seçenekleri göz önüne alarak yaşanması muhtemel mağduriyetin önlenmesini talep ediyoruz.

O köy bizim köyümüzdür; köyümüzden vazgeçmiyoruz.

TIKLAYIN - Kampanyayı imzalayın

Ne olmuştu?

Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin ardından büyük bir seferberlik oluşmuş, birçok dernek ve platform tarafından para ve malzeme yardımı toplanmıştı.

TÜYAP 11A fuar alanında başlatılan 100 tiny house projesi de, afetzedeye kalıcı, sürdürülebilir ve ekolojik bir yaşam alanı hazırlamak amacıyla başlatılmıştı.

Ön ayağı 84 gün süren ve İstanbul’da tamamlanan proje, Hatay’daki arazisine ulaştıktan sonra da 8 ay süren altyapı çalışmalarının sonunda açılışı gerçekleşerek hayata geçirilmişti.

(EMK)

Deprem 6 Şubat depremleri 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN maraş depnemi Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışma Grubu
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