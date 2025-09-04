'Depremzedelere işkence' davasında 13 jandarma hakim karşısına çıkacak

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 6 Şubat depreminden kısa süre sonra gözaltına aldıkları iki kardeşe işkence uygulayarak, birinin ölümüne neden olmakla suçlanan 13 jandarma görevlisinin yargılanmasına 9 Eylül'de başlanacak.

"İşkence sonucu ölüme neden olma" ve "işkence sonucu vücutta kemik kırılmasına neden olma" suçlamalarıyla yargılanan sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra 18'er yıla kadar süreli hapisleri isteniyor.

Adalet için nadir fırsat

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bugün yaptığı açıklamada, 11 Şubat 2023'te Ahmet Güreşçi'nin gözaltında ölümü ve ağabeyi Sabri Güreşçi'ye yapılan işkenceyle suçlanan 13 kolluk görevlisinin yargılanmasının adalet için nadir bir fırsat sunduğunu belirtti.

*Ahmet Güreşçi, 11 Şubat 2023'te Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarma nezaretinden hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Gözaltında işkence

Depremden 5 gün sonra Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarmalar, Antakya'daki bir iş yerinde hırsızlıkla bağlantılı olduğu öne sürülen Ahmet ve Sabri Güreşçi'yi deprem çadırlarında gözaltına almıştı. Gözaltı sırasında şüphelilerin Ahmet Güreşçi'ye işkence uyguladığı ve bunun sonucu hayatını kaybettiği, kardeşi Sabri Güreşçi'nin ise işkenceye maruz kalarak yaralandığı iddia edildi.

Sabri Güreşçi, iddianamede yer verilen ifadesinde, jandarmaların havaya ateş ederek kendisi ve kardeşini araca bindirdiğini, araç içinde hakaret edip ellerindeki coplarla kafalarına, kollarına ve bacaklarına vurulduğunu, aynı muamelenin kardeşi Ahmet Güreşçi'ye de uygulandığını anlattı.

Adli Tıp raporladı, tanıklar doğruladı

Sabri Güreşçi'nin vücudunda kemik kırıkları oluştuğu ve yaralanmaların aldığı darbelerle uyumlu olduğu, Ahmet Güreşçi'nin ise aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edildi. Tanık ifadeleri de iddiaları doğruladı.

İddianamede, şüphelilerin eylemlerinin insan onurunu zedeleyen ve bedensel ile ruhsal acıya yol açan işkence suçunu oluşturduğu, Sabri Güreşçi'ye yönelik eylemlerin ağırlaşmış işkence, Ahmet Güreşçi'ye yönelik eylemlerin ise işkence sonucu ölüm neticesi doğurduğu vurgulandı.

Hatay’da gözaltında ölüm

Bu bulgular ışığında, şüpheliler hakkında 5271 sayılı CMK'nın 170/2 maddesi uyarınca işkence ve ağırlaştırılmış işkence suçlarından kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluştuğu belirtildi.

Sabri ve Ahmet Güreşçi'ye yönelik işkence iddialarıyla ilgili 13 jandarma görevlisi, 9 Eylül'de Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"Adalet testi olacak"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), dava öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu dava mağdurlar ve aileleri açısından adalet için eşine az rastlanır bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, "Bu dava, yetkililerin ağır insan hakları ihlallerinde gerçekten adalet isteyip istemediklerinin bir testi olacak" dedi.

"Cezasızlık son bulmalı"

Türkiye’de güvenlik güçleri tarafından işlenen işkence ve gözaltında ölüm vakalarında cezasızlık eleştirileri uzun süredir gündemde. Williamson, Güreşçi davasının ulusal düzeyde sonuçları olabileceğine dikkat çekerek, "Türkiye’de polis ve jandarma şiddetinin cezasız kalması artık son bulmalı. Bu dava, işkenceye sıfır tolerans mesajı verilmesi için tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Sanıklar suçlamaları reddediyor

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, farklı rütbelerden 13 jandarma görevlisi 'işkence' ve 'kasten öldürme' suçlamalarıyla yargılanıyor.

Sanıklar, Güreşçi kardeşlerin gözaltına alındıklarında yaralı olduklarını, Ahmet’in başındaki darbelerin kendi kendine oluştuğunu öne sürüyor.

Savcılık ise jandarmaların iddialarını çürüten tanık beyanları ve adli tıp raporlarını dosyaya sundu. Buna rağmen sanık jandarmaların hiçbiri soruşturma süresince tutuklanmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de çok sayıda tanığın jandarmanın iddialarını çürüttüğünü ve yalnızca adli tıp raporlarının bile işkenceye dair açık deliller sunduğunu söyledi.

(AB)