Depremden korunmak için "Millet Bahçesi"ne sığınmak serbest, "Gezi Parkı" yasak

Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan depremlerin ardından ev ve iş yerlerinde kalmayı riskli bulan İstanbullular parklara ve sokaklara çıktı.

Toplanma alanlarının kısıtlı olduğu Taksim'de kentin ortasındaki en geniş yeşil alan olan Gezi Parkı'na yönelerek geceyi geçirmek üzere çadır kuranlara polis engel oldu.

Sendika.org'un haberine göre Gezi Parkı’na önce sivil polisler, ardından çevik kuvvet ekipleri geldi. Polisler çadırları zorla kaldırıken parkta bulunanlar Gezi'nin deprem toplanma alanları arasında olduğunu ve evlerinde güvende olmadıkları için parkta gecelemenin hakları olduğunu söyleyerek polisin elinde parkta çadır kurma konusunda yasaklama veya kısıtlama kararı olup olmadığını sorguladılar.

Soruları yanıtlayamayan polisler çadırlarının kaldırılmasına karşı çıkanlara “O zaman herkes toplanma alanlarına çadır kurup eğlence yerlerine çevirsin” diye karşılık verdi.

Anadolu Ajansı: Millet bahçeleri, toplanma alanları oldu

Anadolu Ajansı, polisin depremden Taksim Gezi Parkı'na sığınan halkı kovaladığı "Millet Bahçeleri" adı verilen AKP icadı parkların "toplanma alanları" olarak işlevlendirilmesini ise önemli haberler arasında verdi. Gün boyunca depremden bu alanlara sığınarak korunmak isteyenlere yönelik herhangi bir polis operasyonu bildirilmedi.

📍 Zeytinburnu

📍 Ümraniye



İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Millet Bahçeleri vatandaşların toplanma alanları oldu https://t.co/snjfkSsljm pic.twitter.com/vEbdveM9sj — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 23, 2025

(AEK)