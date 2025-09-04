ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 13:44
2 dk Okuma

Depremde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'yla ilgili 10 kamu görevlisine dava

Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişiye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Depremde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'yla ilgili 10 kamu görevlisine dava

Maraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'nda 70 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın inşa edildiği dönemde belediyede görev yapan kamu görevlileri; Metin Hurşitoğlu, Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Çetin Hurşitoğlu ve Alaittin Doğuç şüpheli olarak yer aldı.

Meslekten men edilmeleri istendi

Şüphelilere "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

"Belediye birimleri tali kusurlu"

İddianamede, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri belirtildi.

Duruşma 12 Kasım'da

İddianamadeki bilirkişi raporuna göre, apartmanın yıkılmasında Kahramanmaraş Belediyesi'nin proje ve yapı kontrol birimleri "tali kusurlu".

Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 10 sanık, 12 Kasım 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Binanın yıkılmasına ilişkin daha önce açılan davada, apartmanı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, her iki sanığın da hükmün açıklanmasından sonra tutuklanmasına karar vermişti. Diğer sanıklardan Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat ederken, yargılama sürecinde vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davası düşürülmüştü. Karara itiraz eden müşteki avukatları, sanıklar hakkında "olası kastla" ceza verilmesi gerektiğini belirterek istinafa başvurmuştu.

(AB)

ilgili haberler
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Cezaevinde 6 Şubat depremi: Belirsizliğin gölgesinde ağır ihlaller
7 Şubat 2025
/haber/cezaevinde-6-subat-depremi-belirsizligin-golgesinde-agir-ihlaller-304375
“6 Şubat, LGBTİ+’lar için bir felaketin ortasında yalnız bırakılmak demekti”
6 Şubat 2025
/haber/6-subat-lgbti-lar-icin-bir-felaketin-ortasinda-yalniz-birakilmak-demekti-304303
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Adıyaman'da 6 Şubat: "Yardım çığlıkları dün gibi aklımızda"
6 Şubat 2025
/haber/adiyaman-da-6-subat-yardim-cigliklari-dun-gibi-aklimizda-304315
İKİNCİ YIL RAPORU AÇIKLANDI
TMMOB: "İki koca yıl sonra, 6 Şubat depremzedeleri kaderlerine terkedilmiş durumda"
6 Şubat 2025
/haber/tmmob-iki-koca-yil-sonra-6-subat-depremzedeleri-kaderlerine-terkedilmis-durumda-304313
6 Şubat’a bir kala: Antakya’da hava kurşun gibi ağır
5 Şubat 2025
/yazi/6-subata-bir-kala-antakyada-hava-kursun-gibi-agir-304309
6 Şubat sonrası Dom ve Abdallar ayrımcılık ve toplumsal dışlanmayla karşı karşıya
17 Aralık 2024
/haber/6-subat-sonrasi-dom-ve-abdallar-ayrimcilik-ve-toplumsal-dislanmayla-karsi-karsiya-302768
6 Şubat sonrası Adana: Depremden geriye yıkım ve mağduriyet kaldı
11 Aralık 2024
/haber/6-subat-sonrasi-adana-depremden-geriye-yikim-ve-magduriyet-kaldi-302590
6 ŞUBAT: BİZİM ELLER FOTOĞRAF SERGİSİ
"Biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz"
30 Temmuz 2024
/haber/biz-her-gun-6-subat-a-uyaniyoruz-298000
