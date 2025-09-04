Depremde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'yla ilgili 10 kamu görevlisine dava

Maraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı'nda 70 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın inşa edildiği dönemde belediyede görev yapan kamu görevlileri; Metin Hurşitoğlu, Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Çetin Hurşitoğlu ve Alaittin Doğuç şüpheli olarak yer aldı.

Meslekten men edilmeleri istendi

Şüphelilere "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

"Belediye birimleri tali kusurlu"

İddianamede, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri belirtildi.

Duruşma 12 Kasım'da

İddianamadeki bilirkişi raporuna göre, apartmanın yıkılmasında Kahramanmaraş Belediyesi'nin proje ve yapı kontrol birimleri "tali kusurlu".

Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 10 sanık, 12 Kasım 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu? Binanın yıkılmasına ilişkin daha önce açılan davada, apartmanı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, her iki sanığın da hükmün açıklanmasından sonra tutuklanmasına karar vermişti. Diğer sanıklardan Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat ederken, yargılama sürecinde vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davası düşürülmüştü. Karara itiraz eden müşteki avukatları, sanıklar hakkında "olası kastla" ceza verilmesi gerektiğini belirterek istinafa başvurmuştu.

(AB)