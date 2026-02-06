Depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nde anma ayini

Çevresi temizlenen kilisede üç yıl sonra ilk kez anma töreni yapıldığını belirten Hurigil, şunları kaydetti:

“En son depremden bir gün önce, 5 Şubat 2023’te yapılan kutsal ayinde bu mekânın içinden sesler yankılandı. Allah’a yakarışlar sunuldu. O gün tütsüler, mumlar yakıldı. Aradan 3 yıl geçti. O gün kutsal ayine son kez iştirak edenler için ilk kez bu mekânda anma töreni düzenleniyor.