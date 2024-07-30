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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 16:44
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 17:06
3 dk Okuma

“Depremde ölmedik, tozdan öleceğiz”

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, bölgedeki taş ocağının neden olduğu toz nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi yolunu trafiğe kapattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Depremde ölmedik, tozdan öleceğiz”
Fotoğraf: Beyzade Haber

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, yerleşim yerlerine yakın bir yerde faaliyet gösteren taş ocağının yaydığı toz ve gürültü nedeniyle bugün, Organize Sanayi Bölgesi yolundaki trafiği durdurdu.

Hatay Güney Gazetesi’nin aktardığına göre, Enek Mahallesi sakinleri yayılan tozdan ötürü çocuklarının ciltlerinde yara çıktığını ve evlerinde oturamadıklarını söyledi.

Yol kapatma eyleminin ardından olay yerine gelen jandarma, mahalle sakinlerini yolu açmaları için ikna etti

Ancak Enek mahallesi sakinleri sorunun çözülmemesi halinde eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

 
 
 
 
 
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Hatay Güney Gazetesi (@hatayguney)'in paylaştığı bir gönderi

CHP’li Kara’dan uyarı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, haziran ayında Meclis’teki konuşmasında Defne ve Altınözü’ndeki taş ocaklarının halk sağlığını etkilediğini; ocakların denetlenmediğini ve tehlike yarattığını söylemişti.

Kara, bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen patlamalar sonucu büyük bir taş kütlesinin yerleşim alanlarına yuvarlanmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

“Dursunlu ve Enek mahallelerinde bilinçsizce açılan taş ocakları, süregelen bir tehlike kaynağı haline gelmiştir. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu birçok insan şans eseri kurtulmuştur. Yetkililere açık çağrımızdır: Bu tehlikeli çalışmalara derhal son verilmelidir.” (TY)

hatay altınözü 6 Şubat depremleri taş ocağı
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