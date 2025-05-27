‘Depremde Gazeteci Hakları Rehberi’ yayımda

IPS İletişim Vakfı/bianet’in, “Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında hazırladığı “Krizde Haber Her Koşulda Hak: Depremde Gazeteci Hakları Rehberi” yayımlandı.

Rehber, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sahada haber takibi yapan gazetecilerin yaşadığı hak ihlalleri ve savunma deneyimlerinden yola çıkarak hazırlandı.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle Hatay ve Malatya’da düzenlenen atölyelerde ortaya çıkan soru, deneyim ve ihtiyaçlardan beslenen rehber; kriz anlarında gazetecilerin haklarını bilmesi ve savunabilmesi için kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde; gazetecilerin ifade özgürlüğü, bilgiye erişim hakkı, fiziksel müdahale karşısındaki hakları, basın kartı ayrımcılığı, “dezenformasyon yasası” gibi birçok başlık detaylı biçimde ele alınıyor.

Rehberde özellikle afet bölgelerinde gazetecilere yönelik engellemelere karşı başvurulabilecek hukuki yollar, kolluk kuvvetlerinin müdahalesi durumunda yapılabilecekler ve kamu kurumlarının ayrımcı bilgi paylaşımına karşı atılabilecek adımlar açık biçimde anlatılıyor.

Ayrıca, Basın İlan Kurumu’nun yerel basın üzerindeki ekonomik baskıları da rehberde yer verilen başlıklar arasında bulunuyor.

Rehber yalnızca gazeteciler için değil; ifade özgürlüğü alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum aktörleri için de bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

“Krizde Haber Her Koşulda Hak: Depremde Gazeteci Hakları Rehberi” için tıklayın

Proje hakkında Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük projesi, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun finansal desteğiyle hayata geçti. Proje; Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmeyi, gazetecilere yönelik hak ihlallerini belgeleyerek nitelikli tartışmaları teşvik etmeyi, hesap verebilirliğe katkı sunmayı ve medya ortamının daha adil, özgür ve çoğulcu bir yapıya kavuşmasına destek olmayı amaçladı. Ayrıca, yerel medya perspektiflerini odağa alarak özgür basın için sürdürülebilir adımlar atılmasını ve gazetecilerin değişen koşullarda hakları konusunda güçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında; 7 Eylül 2024’te Hatay’da, 5 Ekim 2024’te ise Malatya’da düzenlenen “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” başlıklı atölyelerde, hak ihlallerine karşı geliştirilebilecek hukuki mücadele yollarına odaklanıldı. Aynı zamanda, deprem bölgesinde çalışan ve işsiz gazetecilerin yaşadığı zorluklar görünür kılınmaya çalışıldı. Hikmet Adal, Murat İnceoğlu ve Vecih Cuzdan ile Avukat Deniz Yazgan Şenay’ın yürütücülüğünde gerçekleşen atölyelere 21 gazeteci katıldı. Atölyeler sonucunda, katılımcılardan Abir Naeseh Bilgin, Akın Bodur, Bergizar Abiri Şimşek, Funda Canpolat, Murat Yıldız ve Serra Taylan; gazetecilerin maruz kaldığı hak ihlallerine ve depremden etkilenen kentlerdeki temel sorunlara işaret eden haberler hazırladı. Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük

(HA)