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HABER
Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 13:57
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Depremde 6 kişinin öldüğü binayla ilgili dava

Yıkılan binanın yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G. ifadesinde, deprem ivmesinin büyüklüğü nedeniyle binanın yıkıldığını, yıkımda sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Depremde 6 kişinin öldüğü binayla ilgili dava

Hatay’ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yapım sorumlularına dava açıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı, iddianamede, 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz ve 2'si firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

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Müteahhit Mehmet Salih G, yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G, proje ve uygulama denetçisi Züheyr G. tutuklu. Zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Z. ve jeofizik mühendisi Evren G. de tutuksuz yargılanıyor.

İddianamede yer alan şantiye şefi Mehmet Fatih R. ve kontrol elemanı Selman Y. firari.

İddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

“En kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdim”

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemin ve temel etüt raporunun güncel mevzuata göre düzenlenmediği belirtildi. Raporda, ayrıca rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu olduğu kaydedildi.

Tutuklu Mehmet Salih G. iddianamedeki ifadesinde, binanın yapımının 2021'de tamamlandığını ifade etti.

Binayı özenle yaptırdığını öne süren Mehmet Salih G, "Söz konusu binanın yapımında piyasadaki en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdim. Çalışan işçileri daha önce çalışmış tecrübeli işçiler arasından seçtim. Benim binam sürekli yapı denetim firması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendi. Binanın statik proje müellifine bina projesini hazırlarken 'Benim binalarımda demir konusunda acımayacaksın, ne kadar gerekiyorsa en kaliteli demiri belirteceksin' derdim" iddiasında bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet G. de deprem ivmesinin büyüklüğü nedeniyle binanın yıkıldığını, yıkımda sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü belirtti.

Diğer sanıklar Züheyr G, Evren G. ve Hıdır Z. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

(AS)

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