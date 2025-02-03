Deprem yargılamaları ne durumda?

Rönesans Rezidans: ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan ve 269 kişiye mezar olan rezidansta 59 kişinin ise hâlâ cesedi dahi bulunamadı. 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanması devam ediyor.

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun ve diğer şüpheliler hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına karar vererek, Isparta Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.