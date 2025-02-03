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HABER
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2025 09:55
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6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI

Deprem yargılamaları ne durumda?

İncelediğimiz 21 binada 3.427 kişi yaşamını kaybetti. 21 binaya ilişkin süren davalarda sadece 26 tutuklu bulunurken 8 kişi ise aylardır firari. Tutuklular arasında hiç kamu görevlisi yok. Bu şehirlerden istifa eden bir yetkili de yok.

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Deprem yargılamaları ne durumda?
*Fotoğraf: AA

6 Şubat depremlerinde Hatay’da 24 bin 103, Maraş’ta 12 bin 711, Adıyaman’da 8 bin 558, Antep’te 3 bin 903, Malatya’da 1.255, Adana’da 685, Osmaniye’de 907, Diyarbakır’da 433, Urfa’da 200 ve Kilis’te 3 kişi hayatını kaybetti.

bianet olarak yaklaşık 3 bin kişinin ölümünden sorumlu isimlerin yargılandığı davaları inceledik. Bu davalar arasında hakkında soruşturma açılan bulunsa da henüz tutuklu kamu görevlisi bulunmamakta.

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Derya Apartmanı
Derya Apartmanı

HATAY

Derya Apartmanı: Hatay'da yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın davasında tutuklu bulunan son sanık, müteahhit ve şantiye şefi Ganim Emre Sahil, dördüncü duruşmada tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme heyeti, Hatay Barosu'nun davaya müdahilliğini reddederken, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, gelecek olan bilirkişi raporunun ise bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 6 Mayıs'ta yapılacak.

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Nilüfer Apartmanı
Nilüfer Apartmanı

Nilüfer Apartmanı: Asi Nehri'ne 60 metre uzaklıkta dere yatağına yapılan deprem başladıktan 10 saniye sonra pres olan bina da 53 kişi ezilerek öldü. 2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen tutuklu müteahhit Murat Fuatoğlu ve tutuklu yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Eraslan dördüncü duruşmada tahliye edildi. Duruşma 18 Nisan 2025 tarihine erteledi.

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Özkan City Blokları
Özkan City Blokları

Özkan City Blokları: AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşa ettiği ve 97 insanın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın ikinci duruşmasında müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi. Söz konusu siteyle ilgili dile getirilen kolon kesme iddialarına ilişkin olarak iddianamede; 'yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği' ifadeleri yer aldı. Bir sonraki duruşma 14 Mart’ta.

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Atilla Eren Apartmanı
Atilla Eren Apartmanı

Atilla Eren Apartmanı:  219 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Hikmet Günsay, şantiye şefi Buket Günsay ve yapı denetim firması müdürü Gökhan Tutar tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Süreç içerisinde sanık Burak Günsay kanser olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Sanıklar Ahmet Canbaz ve Ersan Dalyan firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok. Bir sonraki duruşma 21 Şubat’ta görülecek.

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Emlakbank 1. Etap Konutları
Emlakbank 1. Etap Konutları

Emlakbank 1. Etap Konutları:  Bir yapı ruhsatı, statik proje, hesap raporu ve zemin etüt bilgisi bulunmadığı bu binanın yıkılması sonucu 370 kişi yaşamını yitirdi.

Konutların müteahhidi olan Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak bulunamamıştı. Kayıp yakını olan Sinem Boyacı tarafından Ankara'da bir alışveriş merkezinde fark edilen Özat, yakalanarak polise teslim edildi.

28 Kasım'da görülen duruşmada tutuklu müteahhit Özat'ın sağlık sorunları ve kaçma tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ev hapsi kararıyla serbest bırakılması sonucu dosyada tutuklu sanık kalmadı. Sanık Abdullah Aytaç Kınay ise firari olarak aranıyor.

Duruşmada dosyada adı geçen Özen Şahutoğlu hakkında da yakalama kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 21 Şubat’ta.

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Farklı Yaşam Rende Sitesi
Farklı Yaşam Rende Sitesi

Farklı Yaşam Rende Sitesi:  121 kişinin yaşamını yitirdiği siteyle ilgili iddianame 22 ay sonra hazırlandı. İddianamede 8 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Aynı zamanda bu sitede kreş yapılmak amacıyla binanın kolonlarının kesildiğini gösteren fotoğraflar 2016 yılında yapılan ve daha sonra takipsizlik kararı verilen suç duyurusu dosyasında ortaya çıktı.

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Rönesans Rezidans
Rönesans Rezidans

Rönesans Rezidans:  ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan ve 269 kişiye mezar olan rezidansta 59 kişinin ise hâlâ cesedi dahi bulunamadı. 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanması devam ediyor.

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun ve diğer şüpheliler hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına karar vererek, Isparta Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

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Palmiye Sitesi
Palmiye Sitesi

MARAŞ

Palmiye Sitesi: 151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davasında müteahhit Hacı Mehmet Ersoy 17 Şubat'ta görülen mahkemede ‘kocama hali’ gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Sitenin diğer bir müteahhiti olan Ali Babaoğlu'nun ise yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 5 ayrı binaya ilişkin başlatılan soruşturmaları devam ediyor.

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Ezgi Apartmanı
Ezgi Apartmanı

Ezgi Apartmanı: Depremde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nın sorumlusu olarak yargılanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, 513 günü aşkın bir süredir yakalanamadı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

3 kez bilirkişi raporu hazırlanan davada binanın yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisi hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması ise 24 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. Aynı zamanda mahkeme heyeti, davanın binanın yıkılmasıyla ilgili 5 kamu görevlisinin yargılandığı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

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Ebrar Sitesi 7 Blok
Ebrar Sitesi 7 Blok

Ebrar Sitesi: Maraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Ebrar Sitesi’nin A,B, D,E,F,K,L Bloklarından toplamda 44 sanık yargılanıyor. Bu sanıklar arasında bulunan Ebrar Sitesi'nin kurucusu Başak Konut Yapı Kooperatifi'nin Başkanı emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tevfik Tepebaşı hakkında 14 ayrı deprem soruşturması açıldı. Dosyalardan birinden beraat eden Tepebaşı 5’inden ise tutuklu bulunuyor.

Davada adı geçen Atilla Öz ise B blok davasından tutuklu.

K Bloktan hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Doğan ise firari.

Geriye kalan bloklarla ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı.

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Ebrar Sitesi'nin Selam, Reyan ve Güvenç Apartmanları
Ebrar Sitesi'nin Selam, Reyan ve Güvenç Apartmanları

Selam Apartmanı: 44 daireli Selam Apartmanı, depremde yıkılarak 83 kişiye mezar oldu. Enkazdan yalnızca 11 kişi yaralı olarak kurtarılabildi. Birçok eksikliği olan bina da statik proje sorumlusu, yapı müteahhidi ve şantiye şefi ile zemin etüt raporu hazırlayan şirket asli kusurlu, belediye görevlileri ise tali kusurlu bulundu.

Davada yargılanan sanıklar son duruşmada yine tutuklanmadı. Bir sonraki duruşma 5 Şubat’ta.

Reyan Apartmanı: Kaçak kat çıkıldığı ortaya konan Ebrar Sitesi'ndeki Reyyan Apartmanı da depremde yıkılarak 52 kişinin ölümüne neden oldu. Bu binanın yıkılmasına ilişkin ise Harun G., Mesut Vahit K., Muhammet K., Nasuh A. hakkında dava açıldı.

Süren yargılamada avukatlar ek bilirkişi raporunun çelişkiler taşıdığını belirterek, yeni bir bilirkişi talebinde bulundu. Bir sonraki duruşma 17 Nisan'da.

Güvenç Apartmanı: 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidi Mehmet Kara’ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ebrar Sitesi’nde karara bağlanan tek dava da bu oldu. Sanık avukatı davayı istinafa taşıdı.

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Hakimbey Apartmanı
Hakimbey Apartmanı

MALATYA

Hakimbey Apartmanı: Bu apartmanda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Duruşma 25 Şubat 2025 tarihine erteledi.

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İsias Otel
İsias Otel

ADIYAMAN

İsias Otel: Aralarında KKTC'li çocuk sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasında karar çıktı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 aydan 17 yıla kadar değişen cezalar verildi. 1993’te konut olarak inşa edilen otele 2016’da ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı ortaya çıkmasına rağmen mahkeme "olası kast" suçundan ceza vermedi.

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Üzümkent Sitesi
Üzümkent Sitesi

Üzümkent Sitesi: Besni’de faaliyet gösteren İşitmen İnşaat’ın sahibi Şükrü İşitmen’in yaptığı Üzümkent Sitesi'nin de dahil olduğu 6 site, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

83 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin yıkılmasıyla ilgili 9 sanıktan AKP’li müteahhit Şükrü İşitmen tutukluydu fakat taksirle işlenen suçlarda tutukluluk süresinin 1 yıl olması sebebiyle İşitmen de tahliye edildi. Davada tutuklu sanık bulunmazken yargılama devam ediyor.

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Sueda Kent Sitesi
Sueda Kent Sitesi

Sueda Kent Sitesi: 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanık bulunmuyor.

Dosya kapsamında 2023 yılında tutuklanan müteahhit dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük, “dosya itibarıyla delillerin toplandığı ve delil karartma şüphesinin olmadığı” ifade edilerek 7,5 ay sonra tahliye edilmişti. Diğer firari sanık Ömer Yılmaz hakkında 26 Mayıs 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunamadı.

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Bilge Sitesi
Bilge Sitesi

OSMANİYE

Bilge Sitesi: Yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. 1 Kasım 2024 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, dönemin imar müdürü de olan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verdi.

Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edildi. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile 10 Ocak’ta fenni mesul Haluk Koç da tahliye edildi. Dosya kapsamında sadece fenni mesul Ayhan Gedik tutuklu bulunuyor.

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Diyar Galeria
Diyar Galeria

DİYARBAKIR

Diyar Galeria: 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine, 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

15 Ocak’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hükmün bozulması yönünde mütalaa verdi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanan kararın, eksik raporlar ve diğer kişilere yönelik iddialara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmeden hüküm kurulması nedeniyle bozulmasını talep etti.

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Furkan Apartmanı
Furkan Apartmanı

ANTEP

Furkan Apartmanı: Nizip'te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu.18 ay mücadele veren ailelerin adalet beklentisi yerine getirilmeyerek, sadece bir kişiye ceza verildi. Binanın fennî mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Bina girişindeki mağazanın kolonlarını kesen kardeşler ise beraat etti.

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Alpargün Apartmanı
Alpargün Apartmanı

ADANA

Alpargün Apartmanı: 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasında da karar verdi. Bu dava olası kastla hapis cezasının verildiği, cezai hiçbir indirim uygulanmadığı ve emsal niteliği taşıyan tek yargılama.

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*Fotoğraf: Evrensel
*Fotoğraf: Evrensel

İncelediğimiz 21 binada 3.427 kişi yaşamını kaybetti. 21 binaya ilişkin süren davalarda sadece 26 tutuklu bulunurken 8 kişi ise firari. Tutukluar arasında hiç kamu görevlisi yok. Bu şehirlerden herhangi birinde istifa eden bir yetkili de bulunmamakta.

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN 6 Şubat depremleri RÖNESANS REZİDANS ebrar sitesi maraş hatay adıyaman Diyarbakır Malatya Adana
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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