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KADIN
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 08:59
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 09:39
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Deprem Uzmanı Moriwaki: "Deprem gerçeğiyle yüzleşin"

Moriwaki, Türkiye’de bilimsel önlemlerle ve toplum bilinciyle depremlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturulabileceğini söyledi.

Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu

Tuba Alvanoğlu
Görseli Büyüt
Deprem Uzmanı Moriwaki: "Deprem gerçeğiyle yüzleşin"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay’da öğretmenlere yönelik bir seminer düzenleyerek depremden korunma yöntemlerini anlattı. Eğitimi daha etkili hale getirmek için çizgi romanlarla desteklediği sunumunda, hem çocuklara hem de yetişkinlere pratik ve akılda kalıcı bilgiler verdi.

Moriwaki, deprem anında hayatta kalma ihtimalini artıran bazı önemli detaylara dikkat çekti:

  • Demir düdük kırılmaz, bu yüzden her zaman yanınızda bulundurulmalı.
  • Çikolata ve su, moloz altında kalındığında uzun süre hayatta kalmak için çok önemli.
  • Deprem çantası, ses çıkararak yerinizi belli edebilmek için gerekli ekipmanları içermeli.

Japonya ve Türkiye arasındaki büyük fark

Japonya’nın en tanınmış deprem uzmanlarından biri olan Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de sıkça sorulan "Deprem ne zaman olacak?" sorusunun yanlış olduğunu vurguladı. Asıl önemli olanın, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Japonya'da deprem günlük bir olaydır, kimse paniklemez. Çünkü herkes binasının sağlam olduğunu bilir. Hatta Japonya’da deprem anında insanlar sokaktan kaçıp binalara girer, çünkü dışarıda kalmak daha tehlikelidir. Türkiye'de ise tam tersi bir durum söz konusu."

"Deprem değil, dayanıksız bina öldürür"

Moriwaki, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yol açtığı büyük yıkımı değerlendirirken, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı ve şu uyarılarda bulundu:

  • Depreme hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bireyler ve kurumlar süreci iyi yönetmezse, zaman Türkiye’nin aleyhine işleyecek.
  • Deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Çocuklara deprem bilinci kazandırılmalı.
  • Binaların zemin etüdü çok iyi yapılmalı ve inşaat süreçleri sıkı denetlenmeli.
  • İnşaat teknik personeline hemen imza yetkisi verilmemeli, süreçler sıkı kontrol edilmelidir.

Moriwaki, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde büyük bir deprem beklendiğini belirtti. Ayrıca Doğu Anadolu ve Ege Fay Hatları’nın da kırılmaya başladığını vurguladı. Afyonkarahisar’ın kırmızı bölgede olduğunu ve geçmişte 6’dan büyük depremler yaşadığını ifade etti.

"Dünyadaki depremlerin %20’si Japonya’da yaşanıyor. Ancak Japonya, sıkı denetimler ve sağlam binalar sayesinde bu depremleri en az zararla atlatıyor."

"Türkiye'nin deprem yönetmeliği Japonya’dan daha sıkı ama..."

Türkiye’de 1999’dan sonra çıkarılan deprem yönetmeliğinin Japonya’ya göre daha sıkı olduğunu belirten Moriwaki, denetimlerin yetersiz kaldığını söyledi:

"Sorun, yönetmeliklerin sıkı olması değil, bu düzenlemelere ne kadar uyulduğu ve yapıların ne kadar denetlendiğidir. Türkiye, denetimleri artırarak ve bilinçlenerek depremlerden çok daha az zarar görebilir."

Moriwaki, Türkiye’de bilimsel önlemlerle ve toplum bilinciyle depremlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturulabileceğini söyledi.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(TA/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Deprem hatay yerel kadın muhabirlerin haberleri
Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu
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İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova...

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova Üniversitesi – İşletme, Mustafa Kemal Üniversitesi – Muhasebe ve Finans, Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim.  Gazetecilik mesleğine 1992 yılında adım attı. Yerel ve ulusal basında gazete ve televizyon temsilciliği yaptı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlendi. Meslek hayatında birçok önemli olaya tanıklık eden ve halkı doğru bilgiyle buluşturmayı kendine görev edinen Alvanoğlu, Reyhanlı patlamasının ilk haberini dünyaya duyuran gazeteci oldu. Ayrıca, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki patlamanın da ilk haberini yapan isim olarak adını duyurdu.

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