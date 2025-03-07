Deprem Uzmanı Moriwaki: "Deprem gerçeğiyle yüzleşin"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay’da öğretmenlere yönelik bir seminer düzenleyerek depremden korunma yöntemlerini anlattı. Eğitimi daha etkili hale getirmek için çizgi romanlarla desteklediği sunumunda, hem çocuklara hem de yetişkinlere pratik ve akılda kalıcı bilgiler verdi.

Moriwaki, deprem anında hayatta kalma ihtimalini artıran bazı önemli detaylara dikkat çekti:

Demir düdük kırılmaz, bu yüzden her zaman yanınızda bulundurulmalı.

Çikolata ve su, moloz altında kalındığında uzun süre hayatta kalmak için çok önemli.

Deprem çantası, ses çıkararak yerinizi belli edebilmek için gerekli ekipmanları içermeli.

Japonya ve Türkiye arasındaki büyük fark

Japonya’nın en tanınmış deprem uzmanlarından biri olan Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de sıkça sorulan "Deprem ne zaman olacak?" sorusunun yanlış olduğunu vurguladı. Asıl önemli olanın, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Japonya'da deprem günlük bir olaydır, kimse paniklemez. Çünkü herkes binasının sağlam olduğunu bilir. Hatta Japonya’da deprem anında insanlar sokaktan kaçıp binalara girer, çünkü dışarıda kalmak daha tehlikelidir. Türkiye'de ise tam tersi bir durum söz konusu."

"Deprem değil, dayanıksız bina öldürür"

Moriwaki, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yol açtığı büyük yıkımı değerlendirirken, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı ve şu uyarılarda bulundu:

Depreme hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bireyler ve kurumlar süreci iyi yönetmezse, zaman Türkiye’nin aleyhine işleyecek.

Deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Çocuklara deprem bilinci kazandırılmalı.

Binaların zemin etüdü çok iyi yapılmalı ve inşaat süreçleri sıkı denetlenmeli.

İnşaat teknik personeline hemen imza yetkisi verilmemeli, süreçler sıkı kontrol edilmelidir.

Moriwaki, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde büyük bir deprem beklendiğini belirtti. Ayrıca Doğu Anadolu ve Ege Fay Hatları’nın da kırılmaya başladığını vurguladı. Afyonkarahisar’ın kırmızı bölgede olduğunu ve geçmişte 6’dan büyük depremler yaşadığını ifade etti.

"Dünyadaki depremlerin %20’si Japonya’da yaşanıyor. Ancak Japonya, sıkı denetimler ve sağlam binalar sayesinde bu depremleri en az zararla atlatıyor."

"Türkiye'nin deprem yönetmeliği Japonya’dan daha sıkı ama..."

Türkiye’de 1999’dan sonra çıkarılan deprem yönetmeliğinin Japonya’ya göre daha sıkı olduğunu belirten Moriwaki, denetimlerin yetersiz kaldığını söyledi:

"Sorun, yönetmeliklerin sıkı olması değil, bu düzenlemelere ne kadar uyulduğu ve yapıların ne kadar denetlendiğidir. Türkiye, denetimleri artırarak ve bilinçlenerek depremlerden çok daha az zarar görebilir."

Moriwaki, Türkiye’de bilimsel önlemlerle ve toplum bilinciyle depremlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturulabileceğini söyledi.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(TA/EMK)