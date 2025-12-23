Deprem suçları Covid tahliyeleri dışında bırakılıyor

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde yıkılan binalardan ve yaşanan ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen erken tahliye hükümlerinden yararlanmaması için teknik çalışma başlattı.

Güler, hazırlanan önergeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Depremde yıkılan binaların sorumlularına ilişkin Covid düzenlemesinde açık bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. Bu suçu istisna kapsamına ekleyeceğiz. Deprem suçları Covid tahliyeleri dışında kalacak” dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Abdullah Güler ve Erkan Akçay dün depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

Görüşmede deprem mağdurları, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ile daha önce Elazığ, İzmir ve diğer illerde yaşanan depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olan kişilerin, “11. Yargı Paketi” kapsamında gündeme gelen erken tahliye düzenlemesinden yararlanmaması talebini iletti.

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Güler ve Akçay, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlara yönelik olarak kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe üç yıl erken geçiş öngören düzenlemenin deprem suçlarını kapsamaması için teknik çalışmaya başladı.

Çalışmanın, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilgili maddesine eklenecek bir önergeyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

AKP ve MHP’nin hazırlıklarını tamamlamasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak 11. Yargı Paketi sırasında teklifin 27. maddesi üzerinde önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi halinde, depremlerde yıkılan binalardan ve bu yıkımlar sonucunda yaşanan ölümlerden sorumlu olanlar erken tahliye düzenlemesinden yararlanamayacak.

Böylece "terör ve örgütlü suçlar", "aile bireylerine ve kadınlara yönelik kasten öldürme", "cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı" gibi ağır suçların yanı sıra, "deprem suçları" da Covid düzenlemesi kapsamında getirilen tahliye hükümlerinin dışında tutulacak.

