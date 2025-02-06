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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 15:44
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 15:48
2 dk Okuma

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI

Deprem sonrası kadınların sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştı

Kadınların sağlığa erişim sorunu devam ederken, sağlık çalışanları ve yetkililer, bu durumun çözümü için kalıcı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Belgizar Abiri Şimşek

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Belgizar Abiri Şimşek

Belgizar Abiri Şimşek

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Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir deprem sonrası yıkılmış bir binanın enkazı görülüyor. Yarı yıkılmış olan yapı, ağır hasarlı durumda ve üst katlarının bir kısmı çökmüş. Binanın önünde enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte. Bir iş makinesi (ekskavatör) enkazı bir kamyonun kasasına yüklerken başka bir iş makinesi de yıkıntılar arasında duruyor. Çevrede çeşitli moloz yığınları, kırık beton parçaları, demir çubuklar ve dağılmış eşyalar dikkat çekiyor. Yerde biriken enkaz miktarı oldukça fazla.
Fotoğraf: AA

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geçen iki yıla rağmen, özellikle konteyner kentlerde yaşayan kadınlar için sağlık hizmetlerine erişim zorluğu hala devam ediyor. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, kadınların karşılaştığı sağlık sorunları, artan istenmeyen gebelikler ve sağlık çalışanlarının yetersizliği gibi konulara dikkat çekti.

"Kadınlar sağlıkta ciddi engellerle karşılaşıyor"

SES Malatya Şube Eş Başkanı Kaplan, deprem sonrası yaşamın özellikle kadınlar üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurguladı:

“Depremde en çok kadınlar ve çocuklar etkilendi. Evlerini, yaşam düzenlerini kaybeden kadınlar, çadır ve konteynerlerde yeni hayatlar kurmak zorunda kaldı. Bu süreç kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkiledi. Konteyner kentlerde yaşayan kadınlar hastanelere ulaşmak için en az iki araç değiştirmek zorunda kalıyor. Bu nedenle birçok kadın sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.”

İstenmeyen gebelikler ve enfeksiyonlar artışta

Kaplan, aile planlaması hizmetlerine erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtti:
“Deprem sonrası kadınlar, aile sağlığı merkezlerinden (ASM) yeterince faydalanamıyor. Daha önce ASM’lerde sunulan kondom, ertesi gün hapı gibi hizmetler artık verilmiyor. Ekonomik sıkıntılarla birlikte bu durum, istenmeyen gebeliklerin artmasına yol açtı. Ayrıca ortak kullanılan tuvaletler ve yetersiz hijyen koşulları nedeniyle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları sıkça görülmeye başlandı.”

"Bir tanı koymak yıl sürüyor"

Kadınların sağlık hizmetlerinde yaşadığı bir diğer büyük sorun, randevu ve tanı süreçlerinin uzaması. Kaplan, randevu almanın zorlaştığını ve tahlil, emar gibi işlemler için aylarca beklemek zorunda kalındığını ifade etti:
“Kadınlar randevu aldıktan sonra tahlil sonuçları günlerce çıkmıyor. Emar için üç ay sonrası gün veriliyor, sonuçlar bir o kadar daha geç çıkıyor. Sonuçları göstermek için tekrar randevu almaları gerekiyor. Bu nedenle bir tanı süreci neredeyse bir yıl sürüyor.”

Sağlık çalışanları kentten ayrılıyor

Deprem sonrası sağlık çalışanlarının barınma sorunları nedeniyle tayin istemek zorunda kaldığını belirten Kaplan, bu durumun hastanelerde aşırı yoğunluğa yol açtığını söyledi:
“Depremden sonra en az 300 hemşire Malatya’yı terk etti. Kentteki sağlık personeli sayısı azaldığı için hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu sorunların çözülmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi acil bir ihtiyaç.”

Kadınların sağlığa erişim sorunu devam ederken, sağlık çalışanları ve yetkililer, bu durumun çözümü için kalıcı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(BAŞ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
#6Şubat2Yıl 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı 6 Şubat depremleri yerel kadın muhabirlerin haberleri
Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek
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Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. 2014 Ocak’tan sonra Malatya’da yerel basında çalışmaya başladı. Bir süre Antalya Kemer Gözcü Gazetesi’nde muhabirlik...

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. 2014 Ocak’tan sonra Malatya’da yerel basında çalışmaya başladı. Bir süre Antalya Kemer Gözcü Gazetesi’nde muhabirlik yaptıktan sonra tekrar Malatya’ya dönü. Çeşitli ajanslarda saha muhabirliği yaptı. Mayıs 2023’ten beri malatyasoz.com’da muhabirlik yapmaya devam ediyor.

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