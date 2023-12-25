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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 13:47
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 14:17
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Deprem sonrası Antakya'da ilk Noel: "Geçmişte buradaydık, yarın da burada olacağız"

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında Noel kutlandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Deprem sonrası Antakya'da ilk Noel: "Geçmişte buradaydık, yarın da burada olacağız"
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Rum Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında yapılan ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde konuşan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, “Hiçbir yere gitmedik. Geçmişte de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Belki bugün ana evimiz, kilisemiz yok ama geleceğe dair hayallerimiz var. Umutlarımız kırık olsa da şüphesiz yürüdüğümüz bu yol uzun ve meşakkatli bir yoldur. Ancak sendelesek de yorulsak da ayağa kalkıp yeniden yürüyeceğiz” dedi.

Kilisenin yıkılan çan kulesinin altındaki çam ağacının kendileri için ‘sembol’ olduğunu belirten Hurigil, “Kilisemiz yerle bir olmuş olsa da bugün bu ağaç depremde kaybettiğimiz canlarımızın anılarına ithafen, ruhlarına yanan bir nurdur. Zannetmeyin ki biz onları unuttuk. Asla unutulmayacaklar” diye konuştu.

İskenderun'da Noel ayini

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde ise peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi. 

Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi.

(VC)

noel ayini Antakya hatay İskenderun 6 Şubat depremleri
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