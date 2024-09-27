Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine verilen destek tutarı artırıldı

Depremden etkilenen dört il ile Antep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere verilen destek tutarı artırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandı.

2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıf öğrencileri için 24 bin 640'ar lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 28 bin 800'er lira eğitim öğretim desteği verilecek.

(RT)