Deprem bölgesindeki gazeteciler unutulmaktan şikayetçi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında gazeteci Timur Soykan’a verildi. Kurum dalında Deprem Bölgesindeki Gazeteciler ödüllendirildi.

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TGC 2024 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.30'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

“Kamu yararını gözetti”

“Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı adına yaşadığı her türlü baskıya rağmen, iktidarın karartma uyguladığı hukuk, insan hakları alanlarındaki ihlaller ve yolsuzluklarla ilgili kamu yararını önceleyen araştırma haberlerini ısrarla sürdürmesi” nedeniyle gazeteci Timur Soykan ödüle değer görüldü.

Ödülü meslek örgütleri alacak

“6 Şubat Deprem Felaketinde ailelerini, yakınlarını, çalışma arkadaşlarını, evlerini ve iş yerlerini kaybeden gazeteciler, yaşadıkları yerlerdeki sorunları gündeme taşıdıkları için uğradıkları ağır baskılara rağmen, olağanüstü fedakârlıkla, çok zor şartlarda görev yapmaya devam ettikleri için” Kurum dalında ödüle değer görüldü. Deprem Bölgesindeki Gazeteciler adına ödül, meslek örgütleri ile TGC il temsilcilerine verilecek.

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da sahiplerini buluyor.

24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü tarihçesi 24 Temmuz Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyetle (1908) birlikte basından sansürün ilk kez kaldırılışını simgeliyor. O gün gazeteciler, yayıncılar olağanüstü bir dayanışma göstererek gazetelerine, matbaalarına görevlerini yapmaya gelen sansür memurlarını içeriye almıyorlar. Ertesi gün ilk kez gazeteler sansürsüz yayınlanıyor. Bu nedenle 24 Temmuz, meslek örgütlerince 1971’e kadar basın bayramı olarak kutlanıyor. Ancak 1971 darbesinden sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu gazetecilere ve yayıncılara yönelik sıkıyönetim sansürü ve ağır baskılar karşısında 24 Temmuz’u bayram olmaktan çıkarıyor “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak kabul ve ilan ediyor. TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri bu önemli günde veriliyor.

Seçici Kurul hakkında Seçici Kurul’da bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Adnan Özyalçıner, yazmanlığa Sibel Güneş seçildi.

(EMK)