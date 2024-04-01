Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları

6 Şubat depremlerinin etkilediği Adana, Adıyaman, Antep, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Maraş, Osmaniye ve Urfa’da yerel seçimlere katılım oranı yüzde 73.56 oldu.

2023’teki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerindeki katılım oranlarına kıyasla, 11 ilin tamamında katılım oranında düşüş gözlendi:

Adana: %87.59 (2023) - %75.96 (2024)

(2023) - (2024) Adıyaman: %81.98 (2023) - %69.71 (2024)

(2023) - (2024) Antep: %85.68 (2023) - %70.76 (2024)

(2023) - (2024) Diyarbakır: %81.72 (2023) - %67.34 (2024)

(2023) - (2024) Elazığ: %85.78 (2023) - %67.90 (2024)

(2023) - (2024) Hatay: %83.18 (2023) - %75.77 (2024)

(2023) - (2024) Kilis: %88.83 (2023) - %78.86 (2024)

(2023) - (2024) Malatya: % 81.70 (2023) - %74.58 (2024)

(2023) - (2024) Maraş: %85.41 (2023) - %79.31 (2024)

(2023) - (2024) Osmaniye: %87.73 (2023) - %72.25 (2024)

(2023) - (2024) Urfa: %81.82 (2023) - %74.95 (2024)

SEÇİM 2023 Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Adıyaman ve Kilis’te CHP sürprizi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilin 5’inde AKP, 3’ünde CHP adayları kazanırken, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi birer ilde seçimi önde tamamladı.

Adana’da yüzde 46.56 oy oranıyla CHP’li Zeydan Karalar yeniden göreve seçilirken, Adıyaman ve Kilis’te CHP sürprizi yaşandı.

Abdurrahman Tutdere yüzde 49.74’le Adıyaman’da, Hakan Bilecen ise yüzde 41.98’le Kilis’te kazandı.

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Hatay’da sonuçlara itiraz

AKP’li adaylar Antep, Elazığ, Malatya ve Maraş’ın yanı sıra Hatay’da da seçimi önde tamamladı.

Fatma Şahin yüzde 38.83’le Antep’te, Şahin Şerifoğulları yüzde 38.19’la Elazığ’da, Sami Er yüzde 48.97’yle Malatya’da, Fırat Görgel yüzde 42.41’le Maraş’ta, Mehmet Öntürk ise yüzde 44.48 ile Hatay’da kazandı.

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş yüzde 43.98 oy oranıyla seçimi ikinci tamamladı, ancak usulsüzlük iddiasıyla sonuçlara itiraz etti.

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Diyarbakır’da DEM Parti kazandı

2019’dan bu yana kayyımla yönetilen Diyarbakır’da, yüzde 64.09 oy oranıyla DEM Parti’nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.

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AKP Urfa’yı kaybetti

Yeniden Refah Partisi, Mehmet Kasım Gülpınar’la Urfa’yı kazandı. Gülpınar yüzde 38.87 oy oranıyla, AKP’li rakibi Zeynel Abidin Beyazgül’ü geride bıraktı.

Osmaniye’de ise MHP’li İbrahim Çenet, yüzde 39.80 oy oranıyla seçimi kazandı.

(VC)