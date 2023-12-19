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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 17:06
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 18:15
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"Deprem bölgesinde hayat normale kısa zamanda ve kolaylıkla dönmeyecek"

STGM Koordinatörü Tezcan Eralp Abay, "Deprem bölgesinde hayat normale kısa zamanda ve kolaylıkla dönmeyecek. Zira normal, geçmişte yaşanmış ve geri dönülecek bir durak değil,  hep beraber kolektif olarak, emek vererek gelecekte inşa edilecek bir amaç olabilir ancak."

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM),  12-15 Aralık tarihleri arasında deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğiyle Adana, Urfa, Maraş, Adıyaman, Antep, Malatya, Diyarbakır, Hatay ziyaret etti.

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Depremden etkilenen 8 şehirde yapılan buluşmalarda 150'ye yakın sivil toplum örgütü ile bir araya gelindi. Görüşmelerde 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları konuşuldu.

STGM Genel Koordinatörü Dr. Tezcan Eralp Abay 'Çay Vakti Buluşmaları' etkinliğini ve deprem bölgesindeki sivil toplum örgütü üyelerinin ihtiyaçlarını bianet'e anlattı.

Yaptıkları görüşmelerin sonucunda Apay, "Deprem bölgesinde bir haftada sekiz ilde 150'ye yakın sivil toplum örgütüyle yaptığımız görüşmeler depremin ilk günlerinde paylaştığımız bir öngörüyü yeniden doğruladı. Deprem bölgesinde hayat normale kısa zamanda ve kolaylıkla dönmeyecek. Zira normal, geçmişte yaşanmış ve geri dönülecek bir durak değil, hep beraber kolektif olarak, emek vererek gelecekte inşa edilecek bir amaç olabilir ancak" dedi.

(AD)

STGM Sivil toplum deprem bölgesi
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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