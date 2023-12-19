Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), 12-15 Aralık tarihleri arasında deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğiyle Adana, Urfa, Maraş, Adıyaman, Antep, Malatya, Diyarbakır, Hatay ziyaret etti.

ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI STGM Derneği Maraş'ta sivil toplum örgütleriyle buluştu

ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI-ANTEP "En ufak depremde aynı psikolojiye dönüyorum"

Depremden etkilenen 8 şehirde yapılan buluşmalarda 150'ye yakın sivil toplum örgütü ile bir araya gelindi. Görüşmelerde 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları konuşuldu.

STGM Genel Koordinatörü Dr. Tezcan Eralp Abay 'Çay Vakti Buluşmaları' etkinliğini ve deprem bölgesindeki sivil toplum örgütü üyelerinin ihtiyaçlarını bianet'e anlattı.

Yaptıkları görüşmelerin sonucunda Apay, "Deprem bölgesinde bir haftada sekiz ilde 150'ye yakın sivil toplum örgütüyle yaptığımız görüşmeler depremin ilk günlerinde paylaştığımız bir öngörüyü yeniden doğruladı. Deprem bölgesinde hayat normale kısa zamanda ve kolaylıkla dönmeyecek. Zira normal, geçmişte yaşanmış ve geri dönülecek bir durak değil, hep beraber kolektif olarak, emek vererek gelecekte inşa edilecek bir amaç olabilir ancak" dedi.

(AD)