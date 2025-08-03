“Deprem bölgesinde halen akut dönem ihtiyaçları karşılanmıyor”

IPS İletişim Vakfı/bianet olarak, sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, ekoloji, engelli hakları, gençlik, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle bir dizi görüşme planladık.

Bu kapsamda yirminci görüşmemizi 2 Haziran’da Hayata Destek Derneği İletişim Sorumlusu Gözde Kazaz ve Kaynak Geliştirme Uzmanı Nursema Aydın ile IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’da gerçekleştirdik.

Derneğin faaliyetlerini aktaran Kazaz ve Aydın’la IPS İletişim Vakfı/bianet ile kurulabilecek iş birlikleri üzerinde duruldu.

Hayata Destek’le hayata tutunmak

Hayata Destek Derneği Türkiye dışındaki afet bölgelerinde su sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarını karşılama, su kuyuları açma, ağaç dikme, toplulukla çalışma, afet öncesi hazırlıklar yapma gibi çalışmalarına henüz dernekleşmeden önce başladı. 2005 yılında dernekleşerek doğal kaynaklı afetlerin yarattığı hasarı insan temelli bir açıdan ele almayı hedefliyor.

Dernek, 2012 sonrasında iç savaş nedeniyle Suriye’yi terk etmek zorunda kalan mültecilere yönelik Hatay merkezli bir destek programı başlattı. 6 Şubat Hatay depremleri ardından yaptıkları çalışmalar halen devam ediyor. Bununla birlikte geçici tarım sahalarında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarının afet sonrası koşullara benzediğini keşfediyor. Bu kapsamda mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların, eğitim hakkı başta olmak üzere hiçbir haklarına kavuşamadan sürdürdükleri yaşamlarına odaklanıyor. Böylece Hayata Destek Derneği, pek çok farklı alanda hayata tutunma mücadelesi verenlerin yanında olmaya devam ediyor.

İyileştirme, koruma, yerelleşme ve kapasite geliştirme

Hayata Destek derneği dört ana program alanında hizmet veriyor. Bunlardan ilki acil yardım ve iyileştirme. Bu program, afetten önce ve afet dönemlerinde toplulukları ve yerel sivil toplum kuruluşlarını afete karşı güçlendirmek için yapılan eğitimleri ve kamu kurumlarıyla kurulan iş birliklerini kapsıyor.

İkinci alan olan koruma programı ise mültecilere ve çocuklara yönelik halen devam eden çalışmaları içeriyor. Koruma faaliyeti risk altındaki kişilerle danışan ilişkisi kurarak başta göçmenler ve çocuklar için eğitim ve sağlık hizmetlerine ya da adli yardıma erişimi kolaylaştırmayı içeriyor. Bir diğer program alanı ise yerelleşme. Hayata Destek bu program kapsamında yerel sivil toplum kuruluşlarına ve topluluklara kendilerini güçlendirmeleri için mikro hibeler veriyor.

Dernek aynı zamanda projelerin yürütülmesi süreçlerinde de destek oluyor. Dördüncü program alanı ise kapasite geliştirme. Bu program ise Hayata Destek Derneğinin kendi uzmanlık alanlarında yerel derneklere ve kamu kurumlarına eğitim vermesini, danışmanlık yapmasını ve desteklemesini içeriyor.

Onurlu yaşam mücadelelerine ses vermek için umut iletişimi

Hayata Destek Derneği insanların onurlu duruşuna zarar vermeyecek bir iletişim dilini önemsiyor. bianet’in hak odaklı habercilik yaklaşımıyla örtüşen umut iletişimi, derneğin danışanlarının yaşam mücadelelerine ses katabilmeyi hedefliyor. Bu tutum, acımayı değil dayanışma duygusunu hayata geçiren hikayeler aracılığıyla birleştirici, kapsayıcı ve ilham verici yaklaşımı güçlendiriyor. Dernek, kullandıkları fotoğraflardan anlatı diline, danışanlarla kurdukları ilişkilere kadar her aşamada istisnai bir titizlikle hareket ediyor.

Destekar

Destekar, Hayata Destek Derneğinin yereli ve kadın emeğini güçlendirme perspektifiyle, afet bölgesindeki ve benzeri alanlardaki insani yardım süreçlerine katkı sunacak bir destek projesi.

Bu proje kapsamında Destekar, derneğin destek verdiği topluluklar tarafından üretilen ürünlerin satılabileceği ve herkesin erişebileceği bir tasarım dükkânı olarak işlev görüyor. Afet bölgesindeki kadınların, tasarımcıların, sanatçıların emeği ve aracılığıyla pek çok ürün satışa sunulmuş durumda.

Tasarlanan ve satışa sunulan ürünler bağışçıların daha fazla kişiye destek olmasının bir aracı. Hayata Destek, Destekar aracılığıyla dayanışma için bir fırsat sunuyor.

TIKLAYIN - Hak Örgütleriyle Buluşmalar

Hayata Destek hakkında Hayata Destek Derneği, afetlerden etkilenmiş topluluklar için gıda, eğitim, barınma, ruh sağlığı desteği sağlayan ve bu alanda 20 senedir faaliyet yürüten bir insani yardım kuruluşudur. Zonguldak'tan Hatay'a, Pakistan'dan Ukrayna'ya uzanan insani yardım faaliyetleri yürüten Hayata Destek, eşit ve onurlu bir hayatı savunur. Gözde Kazaz hakkında 2010’dan bu yana Açık Radyo, Yeşil Gazete, Agos Gazetesi gibi yayın organlarında muhabir ve editör olarak görev yapan Gözde Kazaz, Nisan 2020 itibariyle İletişim Uzmanı olarak Hayata Destek’te çalışmaya başlamıştır. Bugün İletişim Sorumlusu olarak görev yapmaya devam etmektedir. Nursema Aydın hakkında 2016’dan beri sivil toplum alanında faaliyet yürüten Nursema Aydın, Ocak 2021 itibariyle Hayata Destek’te Kaynak Geliştirme Sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. Bugün halen Hayata Destek Derneğinde Kaynak Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

(HA)