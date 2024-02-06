Deprem bölgesinde "çocuklar dersliğe hasret"

Eğitim-Sen önceki Genel Başkanlarından Alaaddin Dinçer, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında depremin öncelikle vurduğu 11 kentte eğitimin genel durumunu başlıktaki sözlerle değerlendirdi: "Çocuklar dersliklere hasret."

Dinçer Gazete Pencere'de yayımlanan köşe yazısında Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olan 6 Şubat depremleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tespitlerine göre "11 ilde toplam 22 bin 39 derslik yapılması planlan[dığını]" hatırlattı. Ancak Bakan Yusuf Tekin'in 2024 Merkezi Bütçe Kanunu sunuş konuşmasında "Bu dersliklerden 2 bin 571’i[nin] 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete aç[ıldığını]" söylediğine dikkat çekti.

Dinçer, "Okullar açıldıktan sonra aradan geçen beş ayda toplam 529 yeni derslik yapıldığı[nın] anlaşıl[dığını]" böylece "Bir yılda 3 bin 100 derslik yapıldığını" belirledi. Deneyimli eğitimcinin öngörüsüne göre, "geriye kalan 18 bin 861 dersliğin MEB’nin 2024 yılı bütçesinde yatırımlar için ayırdığı yaklaşık 100 milyar bütçe ile yapılması çok olası görün[müyor]."

Dinçer bu verilerden hareketle "çocukların birkaç yıl daha normal dersliklerde ders yapmaya hasret kalacakları" sonucuna ulaşıyor.

6 Şubat depremlerinin eğitimde yarattığı yıkım

Alaaddin Dinçer, MEB'in verdiği sayılara göre, "Bölgede deprem öncesinde bulunan 119 bin 200 derslikten 12 bin 119 dersliğin çeşitli düzeylerde hasarlandığı ve bunların yıkılarak yerine yenilerinin yapılacağı, basit onarımlar ihtiyaç duyacak şekilde etkilenen 45 bin dersliğin ise onarımı yapılarak eğitime hazır hale getirildiği[ni]" kaydediyor.

Önceki Eğitim-Sen Başkanı, "Açıklanan verilerden hareketle, bölgede bulunan dersliklerin neredeyse yüzde 50’sinin bir biçimde depremden etkilendiği" sonucuna ulaşıyor.

Dinçer Bakanlık verilerinden hareketle hükümetin önüne koyduğu plana göre "deprem sonrası kullanılamaz hâle gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini" hedeflediğini anımsatıyor. Eğitimde yalnızca yıkılanların yerine konulabilmesi için yapılması gereken inşaat hacmi ise şöyle:

"Bu kapsamda deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62,6 milyar lira olan bir maliyet oluşmakta. Böylece tüm çalışmalar tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 olan derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8,3’lük artışla 129 bin 120’ye çıkmış olacak. Yapılan çalışmalarla 3 bin 100 yeni derslik tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı. Bunlara ilave olarak konteynerlerde eğitim öğretim süreci yürüten öğrenciler bulunuyor. Bakanlık, hayırsever katkıları ile beraber deprem bölgesinde planlanan toplam 22 bin 39 dersliğin yapımını tamamlayarak 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında hizmete sunmayı planlıyor.”

"Kaynak transferi yapılmadıkça çocukların sesleri dersliklerden değil konteynırlardan gelmeye devam edecek"

Ancak deneyimli eğitimci, "öngörülemeyen ve süreçte oluşan ihtiyaçlar, dolar kuru ve enflasyon artışı nedeniyle inşaat maliyetlerinde yaşanacak artışların ve diğer bölgelerde yapımı planlanan yeni okulların maliyetinin eklenmesiyle MEB’in yatırımlar için ayırdığı 100 milyarlık pay[ın] yeterli olmayaca[ğı]" görüşünde.



Dinçer, "Bu nedenle genel bütçeden depreme ayrılan 1 trilyonluk kaynaktan MEB’in yatırımlar bütçesine mutlaka aktarma yapılmalıdır. Kaynak transferi yapılmadığı takdirde gelecek yıl ve ondan sonraki yıllar çocukların sesini derslikler yerine konteyner sınıflarda duymaya devam etmiş olacağız." diyor.

(AEK)