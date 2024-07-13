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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 10:34
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Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat son yolculuğuna uğurlandı

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kanser nedeniyle 11 Temmuz’da vefat eden Doç. Dr. Doğan Kalafat için dün (12 Temmuz) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda cenaze töreni yapıldı.

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13 Temmuz 2024

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saygı duruşunun ardından Kalafat'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiği röportaj izletildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, törende yaptığı konuşmada, Kalafat'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kalafat'ı kaybetmenin büyük kayıp olduğunu ifade eden Özel, "Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun deprem dalgalarını kaydetmeye çalışırdı, her yere koştururdu. Depremle ilgili büyük çalışmaları vardı" dedi.

"Ben onsuz hiç yaşamadım"

Doğan Kalafat’ın eşi Mine Kalafat ise onu hiçbir zaman unutmayacağını dile getirerek, "Biz Doğan'la çocukluğumuzdan beri bir aradayız. Videoyu izleyince ne kadar güzel bir an yaşadığımızı gördüm. O başka bir insandı. Ben onsuz hiç yaşamadım. Törene geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana iki evlat bıraktı. Seni çok seviyorum, onu hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Mine Kalafat ile çocukları, tören alanında taziyeleri kabul etti.

Doç. Dr. Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(VC)

doğan kalafat kandilli rasathanesi
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