Deprem anması davasında 11 trans aktiviste beraat

İstanbul’da 10 Şubat 2024’te Kadıköy Süreyya Operası önünde, 6 Şubat depreminin yıldönümünde anma yapmak isteyen trans aktivistlerin basın açıklaması polis müdahalesiyle engellendi.

Açıklamaya katılan 11 LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı ve haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı.

Gözaltına alınan aktivistlerin yargılandığı davada, İstanbul Anadolu Adliyesi 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmada tüm sanıklar beraat etti.

Aktivistlerin ifadelerinde, polislerin alandan çıkış için bir yer göstermediği ve ters kelepçeyle gözaltı uyguladıkları belirtildi.

“Gözaltılar hukuksuz”

Aktivistler, gözaltı esnasında darp edildiklerini ve trans bayrağının “sözde” bayrak olarak nitelendirilmesinin kimliklerine yönelik bir aşağılama olduğunu vurguladı.

Savunmaları esnasında, Hataylı bir depremzede olan Ömer, 6 Şubat’ta yaşananlara dikkat çekmek için alanda bulunduğunu, Sumru ise depremin ardından en fazla mağduriyeti yaşayan grubun translar olduğunu söyledi. Aktivistlerden Çağıl, polislerin kendilerini ters kelepçe ile gözaltına aldığını ve araç içinde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Sanık avukatları ise yasaların koruduğu protesto hakkının ihlal edildiğini, gözaltıların hukuksuz olduğunu savundu.

İlke TV’den Zilan Azad’ın haberine göre, mahkemede tanık olarak dinlenen polisler, sanıklara yönelik şiddet iddialarını reddetti; ancak bazı tutanaklarda çelişkili ifadeler verdi.

TRANS AKTİVİSTLER YUSUF VE JİYAN ANLATIYOR “Biz bu mücadeleyi herkese adalet talebiyle yürütüyoruz”