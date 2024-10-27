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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 15:08
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2024 15:12
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Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde

Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de başlayan yangın sarp ve kayalık arazide etkili oluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırında bulunan Karcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını üçüncü gününde de söndürülemedi. Yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışma yapıyor.

Yer ekiplerinin iş makineleri ve el aletleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda ise helikopterle söndürme yapılıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.

Valilik, yangının yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığına yönelik açıklama yaptı.

(HA)

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orman yangını
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