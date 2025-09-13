Denizli'de madende göçük: 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün (12 Eylül) göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, can kaybı olmadığını iki işçinin beline kadar toprak altında olduğunu söyledi. Coşkun işçilerle iletişim halinde olduklarını da ekledi.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

(HA)