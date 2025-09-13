ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 12:18
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2025 12:22
Denizli'de madende göçük: 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

Vali Ömer Faruk Coşkun, "Can kaybımız yok. 2 işçi beline kadar toprak altında kaldı. Kendileriyle iletişim kuruyoruz." dedi.

BİA Haber Merkezi

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün (12 Eylül) göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, can kaybı olmadığını iki işçinin beline kadar toprak altında olduğunu söyledi. Coşkun işçilerle iletişim halinde olduklarını da ekledi.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

(HA)

maden
