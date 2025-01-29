Denizli'de "kayıp" Serpil Girgin'in cesedi çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pazar günü Çarşı Mahallesi'ndeki evinden komşusuna gitmek üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni Çarşamba günü sürdürülen aramalar sırasında komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu.



Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde kuşkulu bir çuval belirledi. İncelenen çuvalda bulunan Girgin'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı ve olay yeri inceleme ekipleri, olayla ilgili ayrıntılı araştırma yapıyor.

Polis, cinayet şüphelilerini ya da olaya karışan başka kişileri tespit için çalışmalarını sürdürüyor.

2024'te 278 kadın erkeklerce öldürüldü bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derleyerek, her ay yayınladığı Erkek Şiddeti Çetelesi’ne göre, “2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü.”

(AEK)