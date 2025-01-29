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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 21:35
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 22:21
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KADIN CİNAYETİ

Denizli'de "kayıp" Serpil Girgin'in cesedi çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu

Geçtiğimiz Pazar günü komşuya gitmek üzere evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan "kayıp" kadının cansız bedeni, üç gün sonra karşı komşusunun bahçesinde bir çuval içinde bulundu. Polis ve savcılık soruşturması devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Denizli'de "kayıp" Serpil Girgin'in cesedi çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
Serpil Girgin ve cansız bedeninin bulunduğu evin sokağı/Denizli Haber

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi, komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pazar günü Çarşı Mahallesi'ndeki evinden komşusuna gitmek üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni Çarşamba günü sürdürülen aramalar sırasında komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu. 

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde kuşkulu bir çuval belirledi. İncelenen çuvalda bulunan Girgin'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı ve olay yeri inceleme ekipleri, olayla ilgili ayrıntılı araştırma yapıyor.

Polis, cinayet şüphelilerini ya da olaya karışan başka kişileri tespit için çalışmalarını sürdürüyor.

2024'te 278 kadın erkeklerce öldürüldü

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derleyerek, her ay yayınladığı Erkek Şiddeti Çetelesi’ne göre, “2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü.”

(AEK)

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