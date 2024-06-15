Denizli Babadağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün (14 Haziran) çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, “Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli” dedi.

Ne olmuştu? Denizli’nin Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde dün orman yangınları yaşanmıştı. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınlar ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştı. 7 ilçede çıkan 8 orman yangınından 7'si kontrol altına alınırken Babadağ ilçesinde kuvvetli rüzgâr nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam etmişti. Bölgeye yakın mahallelerde tahliyeler yaşanmıştı.

(VC)