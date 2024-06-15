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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 10:36
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Denizli Babadağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Denizli Babadağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün (14 Haziran) çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, “Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli” dedi.

Ne olmuştu?

Denizli’nin Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde dün orman yangınları yaşanmıştı.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınlar ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştı.

7 ilçede çıkan 8 orman yangınından 7'si kontrol altına alınırken Babadağ ilçesinde kuvvetli rüzgâr nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam etmişti. Bölgeye yakın mahallelerde tahliyeler yaşanmıştı.

(VC)

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