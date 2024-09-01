1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağı bitti, balık sezonu açıldı. Balıkçılar limanlardan törenlerle uğurlandı. Liderler de balıkçıların yanındaydı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağında "Balık Av Sezonu Açılışı"na katıldı. Burada konuşan Özel, balıkçıların sorunlarını bildiklerini ve iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini söyledi.

CHP Fotoğraf Servisi

Bilinçli avlamanın önemine dikkati çeken Özel, Mecliste balıkçılık araştırma komisyonu kurduklarını ve bu komisyonun çok önemli çalışmalar yaparak, bir rapor hazırladığını belirtti.

Özel, bu rapor sayesinde balıkçıların sorunlarına ilişkin çok önemli bir adım atıldığını aktararak, balıkçılığın resmiyette bir meslek olarak tanımlanmamasının önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Balıkçıların da sosyal güvenceye sahip olmaları gerektiğine işaret eden Özel, "Balıkçılara yapılan destekler var ama çok yetersiz, bu desteklerin arttırılması gerekiyor. Yine liman ve iskelelerin fiziki sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de çözülmesi gereken birçok sorun var ama kimse üzülmesin hepsinin çaresi var. CHP Türkiye'nin aradığı güvenli limandır. Zor günlerden kurtulmak için ve yeniden çok daha güçlü bir şekilde yelkenlere rüzgarı doldurmak için Türkiye'nin CHP’ye ihtiyacı var. Sezonun açılışı hayırlı olsun. Vira bismillah diyoruz. Bereketli olsun." diye konuştu.

Özel daha sonra, bir balıkçı teknesiyle denize açıldı.

"Çare bir denizcilik bakanlığının kurulması"

Dönüşte gemide gazetecilere açıklama yapan Özel, "Av yasakları bitti. Bütün bir yazı bu geceye hazırlıkla geçiren, ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle birlikte denize açıldık. Hep beraber vira bismillah dedik. Bundan sonra kazançlarının bol ve bereketli olmasını diledik. Geçen sene burada 8-9 metrelik dalgaların yarattığı büyük bir yıkım olmuştu. 'Onarılmaması durumunda gelecek sene büyük bir felaket olur.' diyorlar. Artık balıkçı, kendisine gerçekten sahip çıkılmasını bekliyor." dedi.

Özgür Özel, balıkçıların birçok sorunu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış Karadeniz milletvekilimizin önerisiyle Mecliste kurulan komisyon aslında neler yapılması gerektiğini tek tek sıraladı. İş bunları uygulamakta. Maalesef hükümet bunları uygulamadığı için ciddi sıkıntılar var. Çare bir Denizcilik Bakanlığının kurulması. Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi dünyanın en kıymetli iç denizine sahip ülkemizde Denizcilik Bakanlığı yok. Denizcilik Bakanlığı olmadığı için balıkçıların sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturacak mekanizmalar çok zayıf ve hantal kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk atanan bakanlar kurulunda Denizcilik Bakanı olacak. Balıkçıların sorununu her daim birinci gündemi yapacak. Biz bu ülkede balıkçıların yüzünü güldürürsek onlar da hepimizin yüzünü güldürür. "

Erdoğan: Umursamazlığın bedelini hepimiz ödüyoruz

AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yenikapı'da düzenlenen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı programına katıldı.

Erdoğan, bugüne kadar balıkçıların yanında olduklarını söyleyerek, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." dedi.

2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarının ilk defa 1 milyon tonu geçtiğini ifade eden Erdoğan, “Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık” diye konuştu.

Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerin korunması gerektiğini de söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum” dedi.

Balıkçılara su sıcaklığı uyarısı Samsun'daki açılışta İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam balıkçılara birtakım uyarılarda bulundu. Balıkçıların av yasaklarına uymasını isteyen Sağlam, "Av yasaklarının bir sebebi var. Hem vatandaşımıza ucuz balık yedirebilmek hem de gelecek nesillerimize sürdürülebilir balıkçılık bırakmak istiyoruz. Her canlının üreme mevsiminde üremesine fırsat vermek gerekiyor." dedi. Samsun'un, orta su trolü ve gırgırın Türkiye'de birinci sırada yapıldığı il olduğunu dile getiren Sağlam, "Geçen yıl ülke genelinde 350 ile 400 bin ton arasında yapılan avcılıkta Samsun olarak 59 bin 800 ton avcılık yapıldı. En çok avlanan balık, çaça ve hamsi. Bunun yanı sıra bu yıl palamut daha bol olacak ancak deniz suyu daha soğumadı, balıkçılarımız 15 gün daha beklerse balığın daha yağlı ve güzel olacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Balıkçıların deniz suyu sıcaklığını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti: "Bakanlığımız tarafından bu yıl ilk defa hamside 400 bin ton kotası getirildi. Teknenin her birine bir kota verildi. Bu tekneleri hem karaya çıktıkları noktada hem de hallerde sürekli takip edeceğiz. Mutlak suretle balıkçılar kotaya uysunlar. Deniz suyu halen soğumadı. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza gelecek yıl için sezonun 1 Eylül'de değil, 15 Eylül'de başlaması konusunda teklifte bulunabiliriz."

(HA)