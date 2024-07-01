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HABER
Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2024 14:53
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Denize girmelerini zorlaştırdığı için deniz çayırlarını söktürdüler

Balıkesir'de kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran ev sahipleri hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri iddiasıyla tutanak tutuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Denize girmelerini zorlaştırdığı için deniz çayırlarını söktürdüler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran yedi ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının söküldüğü iddiası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce bölgeye ekipler görevlendirildi.

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İşlemler sürecek

Valiliğin talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında sahilde inceleme yapan ekipler, kepçe tutarak deniz çayırlarını söktüren ev sahipleriyle görüşerek tutanak hazırladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri, görevlilere ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizin bir kısmında temizlik yaptırdıklarını anlattı.

Bölgede incelemelerini tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin tutanakları doğrultusunda adli ve idari işlemlerin süreceği öğrenildi.

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“Deniz çayırları korunmalı”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı deniz çayırlarının korunan türler arasında yer aldığını, bunların sökülmesiyle içlerinde yaşayan ve yine koruma altında bulunan pinalar dahil sayısız deniz canlısına zarar verildiğini söyledi.

Deniz çayırlarının tür fark etmeksizin kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, beslenme, üreme ve saklanma alanı olarak hayati önemde olduğunu anlatan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Marmara Denizi 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketinden sonra adalar da dahil olmak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş, her türlü kıyısal işlem doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine bağlanmıştır. Eğer daha berrak plaj istiyorsak, bunun yolu deniz çayırlarını sökmek değil, korumaktır. Zira deniz çayırları bulanıklık yapan askıdaki partikülleri tutarak suyu berraklaştırır. 

“Diğer taraftan deniz çayırları, 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre eden pinaların en önemli yaşam alanıdır. Deniz çayırlarına verilen her zarar, denizin oksijen üretim kapasitesinin azaltılması ve doğrudan oksijensiz bölgelerin genişlemesine yardımdır. Plajda ayağına deniz çayırı değdiğinde rahatsız olanlar, denize girerken basit bir deniz patiği giyerek önlem alabilir." (TY)

deniz çayırları koruma altındaki türler balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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Çocuklar için biyolojik çeşitlilik neden önemli?
22 Mayıs 2021
/haber/cocuklar-icin-biyolojik-cesitlilik-neden-onemli-244470
22 MAYIS BİYOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ
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22 Mayıs 2021
/haber/turkiye-de-korunan-alanlarin-yuzolcumune-orani-yuzde-8-7-244463
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/haber/dunyanin-sadece-yuzde-3-u-ekolojik-acidan-bozulmadi-242571
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/haber/31-hayvan-ve-bitki-turunun-nesli-tukendi-236120
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13 Mart 2019
/haber/dunya-capinda-en-az-1200-tur-tehdit-altinda-206414
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