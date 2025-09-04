ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 16:38
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 17:01
1 dk Okuma

Denizanaları Fransa’da bir nükleer santrali daha devre dışı bıraktı

Bilim insanları, iklim krizi ve istilacı türlerin artışı gibi etkenler nedeniyle benzer olayların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Denizanaları Fransa’da bir nükleer santrali daha devre dışı bıraktı
Fotoğraf: Canva

Fransa’nın kuzeyindeki Paluel Nükleer Santrali’nde, denizanası sürüsünün soğutma sistemine girmesi nedeniyle 2,4 gigawattlık elektrik üretimi devre dışı kaldı.

Enerji şirketi EDF’nin açıklamasına göre, dün gece (3 Eylül) santralin 5,2 gigawatt kapasiteli üretimi neredeyse yarıya indi; 4 numaralı reaktör tamamen kapatılırken, 3 numaralı reaktör önlem amacıyla düşük kapasiteye çekildi.

Santral, soğutma için Manş Denizi’nden su alıyor. Bölgedeki sıcaklık artışıyla birlikte hem yerli hem de istilacı tür denizanalarının üreme dönemlerinin genişlemesi, sürülerin büyüklüğünü artırıyor.

Bilim insanlarından uyarı

EDF, 1 numaralı reaktörün tam kapasite çalıştığını, 2 numaralı reaktörün ise bakım nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi.

Benzer bir durum, geçtiğimiz ağustos ayında Gravelines Nükleer Santrali’nde de yaşanmış; “büyük ve öngörülemez” bir denizanası sürüsü soğutma sistemine girince santral kapatılmıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, daha önce de 2011’de İskoçya’daki Torness Nükleer Santrali’nde ve 1993’te yine Gravelines’de denizanaları üretimi aksatmıştı.

Bilim insanları, küresel ısıtma, istilacı türlerin artışı, doğal yırtıcıların yaşam alanlarının yok olması ve aşırı avlanma gibi etkenler nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
küresel ısıtma Fransa denizanası iklim krizi
ilgili haberler
Marmara Denizi'ndeki denizanası popülasyonunda 'aşırı' artış
22 Şubat 2024
/haber/marmara-denizi-ndeki-denizanasi-populasyonunda-asiri-artis-292237
ŞARKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU
“Marmara Denizi'nde denizanaları da kırıma uğruyor"
26 Ekim 2021
/haber/marmara-denizi-nde-denizanalari-da-kirima-ugruyor-252344
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Marmara Denizi'ndeki denizanası popülasyonunda 'aşırı' artış
22 Şubat 2024
/haber/marmara-denizi-ndeki-denizanasi-populasyonunda-asiri-artis-292237
ŞARKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU
“Marmara Denizi'nde denizanaları da kırıma uğruyor"
26 Ekim 2021
/haber/marmara-denizi-nde-denizanalari-da-kirima-ugruyor-252344
Sayfa Başına Git