Denizanaları Fransa’da bir nükleer santrali daha devre dışı bıraktı

Fransa’nın kuzeyindeki Paluel Nükleer Santrali’nde, denizanası sürüsünün soğutma sistemine girmesi nedeniyle 2,4 gigawattlık elektrik üretimi devre dışı kaldı.

Enerji şirketi EDF’nin açıklamasına göre, dün gece (3 Eylül) santralin 5,2 gigawatt kapasiteli üretimi neredeyse yarıya indi; 4 numaralı reaktör tamamen kapatılırken, 3 numaralı reaktör önlem amacıyla düşük kapasiteye çekildi.

Santral, soğutma için Manş Denizi’nden su alıyor. Bölgedeki sıcaklık artışıyla birlikte hem yerli hem de istilacı tür denizanalarının üreme dönemlerinin genişlemesi, sürülerin büyüklüğünü artırıyor.

Bilim insanlarından uyarı

EDF, 1 numaralı reaktörün tam kapasite çalıştığını, 2 numaralı reaktörün ise bakım nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi.

Benzer bir durum, geçtiğimiz ağustos ayında Gravelines Nükleer Santrali’nde de yaşanmış; “büyük ve öngörülemez” bir denizanası sürüsü soğutma sistemine girince santral kapatılmıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, daha önce de 2011’de İskoçya’daki Torness Nükleer Santrali’nde ve 1993’te yine Gravelines’de denizanaları üretimi aksatmıştı.

Bilim insanları, küresel ısıtma, istilacı türlerin artışı, doğal yırtıcıların yaşam alanlarının yok olması ve aşırı avlanma gibi etkenler nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. (TY)