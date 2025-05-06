Deniz, Yusuf ve Hüseyin mezarları başında anıldı

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun (THKO) kurucu önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 53. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Devrimci 78'liler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, Emek Partisi (EMEP), Emek Gençliği, DEM Parti, CHP, TİP, EHP, Halkevleri, Yeşil Sol Parti, Kızılırmak Dernekleri katıldı.

6 MAYIS Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Kimdir?

Anmaya katılan yüzlerce kişi sık sık "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Denizlerden Erdal'a gençlik emeğin saflarında", "Denizlere sözümüz devrim olacak" sloganları attı.

Evrensel'in haberine göre anmada ortak basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu okudu.

"Söz bizim olana kadar mücadeleye devam"

Aydoğdu, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; tam bağımsız bir Türkiye'ye kavuşabilmek için antiemperyalist mücadeleye atıldılar. Bundan tam 53 yıl önce, bu nedenle idam edildiler” dedi.

“Bugün bir yas günü değil, bugün üç fidanının mücadelesini anlamak, o mücadeleyi daha da büyütmenin günüdür" diyen Aydoğdu şunları kaydetti:

"Onlar gençlerin demokratik eğitim hakkı için, Türkiye'nin emperyalist boyunduruktan kurtularak tam bağımsızlığı için, işçilerin ve köylülerin kurtuluşu için mücadele ettiler. Dünya halklarının barış içinde yaşaması, savaşların son bulması için mücadele ettiler. Bizler de o mücadeleyi bugün onları mezarları başında anarak sürdürmeye devam edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek için burada bulunuyoruz. Bugün Üç Fidandan devraldığımız o mücadele bayrağını daha ilerilere taşımanın, bulunduğumuz her alanda yalnız değil birlikte, söz bizim olana kadar yürüteceğimiz mücadelenin sözünü tekrardan vereceğimiz gündür."

Açıklamanın ardından, kitle kortejler halinde, üç fidanın mezarları başına yürüdü.

Mezar başlarında, katılımcı örgütlerin temsilcileri kısa kısa açıklama yaptı. Anma, konuşmaların ardından mezarlara çiçeklerin bırakılmasıyla sona erdi.

(AD)