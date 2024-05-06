Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma

Emek Gençliği adına konuşan Berkay Morkan, “Denizlerin mücadelelerinde ayırt edici olan Filistin, İstanbul, Kürecik gibi konumlar değildi. Asıl ayırt edici olan emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmek, işçilerin ve köylülerin insanca yaşaması için çabalamak, halkların kardeşliğini inşa etmekti. Tosyalı, Zorlu gibi işbirlikçi tekellerle İsrail’in çelik, enerji, çimento, hatta silah ihtiyaçlarını karşılarken bugün Türkiye gençliğine düşen Denizlerden devraldığı bu anti-emperyalist mücadele ateşini harlayarak yükseltmektir " dedi.