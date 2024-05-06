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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 22:18
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 08:43
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Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma

Gençlik örgütleri ve siyasi partiler, Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idamlarının 52. yıldönümünde Dolmabahçe'ye yürüdü.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

Gençlik örgütleri, Devrimci Gençlik Örgütleri, Devrimci İşçi Partisi, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Sol Genç, Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, Emek Gençliği ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı İstanbul Dolmabahçe'de andı.

Görseli Büyüt

Gençlik Örgütleri'nin çağrısıyla bugün (6 Mayıs), Öğrenci Kolektifi, Öğrenci Faaliyetleri, Yeni Demokrat Gençlik, Gençlik Komiteleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu ve DEM Parti Gençlik'ten oluşan kitle İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 17.00'da toplandı. 

Kitle, "Emperyalizme ve faşizme karşı Denizlerin yolundayız" yazılı pankart ile AKM'den Dolmabahçe'ye yürüdü.

Görseli Büyüt

Yürüyüş boyunca sık sık “Denizlerin yolunda, Filistin’in yanında”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın”, “Deniz, Yusuf, Hüseyin sürüyor sürecek mücadelemiz” sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

Gençlik örgütleri Dolmabahçe'de yaptığı açıklamada, "Bugün geleceğimizi çalan, emeğimizi sömüren, yaşamlarımızı gaspeden, depremde, savaşta, işte, okulda, sokakta ölüme sürükleyen bu sisteme karşı Denizlerin yolunda yürüyecek, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için mücadeleyi büyüteceğiz! Onların yürüyüşünü devrimle taçlandırana dek yollarında izlerini takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Görseli Büyüt

Gençlik örgütlerinin yürüyüşünün ardından SOL Genç, DİP’li Öğrenciler, TKH Gençliği, Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Devrimci Gençlik Dernekleri, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü önünden Dolmabahçe’ye yürüdü.

Görseli Büyüt

Kitle adına basın açıklamasını Arjin Avcı okudu. Açıklamada, "Bugün Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının izinden giderek emperyalistlerin ve siyonistlerin tam karşısında olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. 55 yıl önce İsrail'in işgalci politikalarına karşı Filistin'de savaşan Deniz Gezmişlerin, empreyalizme ve siyonizme karşı tam bağımsızlıpı savunan '68 kuşağını unutmadık. Denizlerin yolunda, Filistin'in yanındayız" denildi.

Görseli Büyüt

Bugün saat 18.00'a Taksim AKM önüne çağrı yapan Emek Gençliği de Dolmabahçe'ye yürüdü.

Görseli Büyüt

Emek Gençliği, Gümüşsuyu Yokuşu'na kadar yürüdükten sonra Dolmabahçe sahiline koşu gerçekleştirdi.

Görseli Büyüt

Emek Gençliği adına konuşan Berkay Morkan, “Denizlerin mücadelelerinde ayırt edici olan Filistin, İstanbul, Kürecik gibi konumlar değildi. Asıl ayırt edici olan emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmek, işçilerin ve köylülerin insanca yaşaması için çabalamak, halkların kardeşliğini inşa etmekti. Tosyalı, Zorlu gibi işbirlikçi tekellerle İsrail’in çelik, enerji, çimento, hatta silah ihtiyaçlarını karşılarken bugün Türkiye gençliğine düşen Denizlerden devraldığı bu anti-emperyalist mücadele ateşini harlayarak yükseltmektir " dedi.

Görseli Büyüt

Anmada söz alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Arslan ise "Denizler Filistin'de bağımsız, demokratik, laik bir Filistin devletinin kurulması için İsrail'e karşı, emperyalistlere karşı savaştılar. Bugün ülkeyi yönetenler tek adam iktidarı saray rejimi aylardır İsrail'e gemilerle kargo uçaklarıyla demirinden çimentosuna inşaat malzemelerine kadar İsrail ordusunun kullanabileceği her türlü yardımcı malzemeyi taşıdı. Bu katliamların sorumlusu emperyalistler ve onların işbirlikçileridir" diye konuştu.

Görseli Büyüt

EMEK Partisi’nin ardından gelen CHP korteji de Dolmabahçe’de açıklama yaptı. Açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

Görseli Büyüt

Çelik, "Denizler karanlığın en koyu yerini aydınlatarak gittiler. İdamlarının üzerinden 52 yıl geçti. Ancak bugün üç fidanın mücadelesi geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Denizlerin inancı, umudu, tutkusu bugün milyonları kuşattı. Bugün Türkiye'de Denizlerin umudunu, cesaretini, inancını Atatürk'ten Denizlere mücadelemiz devam ediyor" sözlerini kaydetti.

(AD)

6 mayıs Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Yusuf Arslan
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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