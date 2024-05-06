Deniz, Yusuf, Hüseyin için Dolmabahçe'de anma
Gençlik örgütleri, Devrimci Gençlik Örgütleri, Devrimci İşçi Partisi, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Sol Genç, Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, Emek Gençliği ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı İstanbul Dolmabahçe'de andı.
Gençlik Örgütleri'nin çağrısıyla bugün (6 Mayıs), Öğrenci Kolektifi, Öğrenci Faaliyetleri, Yeni Demokrat Gençlik, Gençlik Komiteleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu ve DEM Parti Gençlik'ten oluşan kitle İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 17.00'da toplandı.
Kitle, "Emperyalizme ve faşizme karşı Denizlerin yolundayız" yazılı pankart ile AKM'den Dolmabahçe'ye yürüdü.
Yürüyüş boyunca sık sık “Denizlerin yolunda, Filistin’in yanında”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın”, “Deniz, Yusuf, Hüseyin sürüyor sürecek mücadelemiz” sloganları atıldı.
Gençlik örgütleri Dolmabahçe'de yaptığı açıklamada, "Bugün geleceğimizi çalan, emeğimizi sömüren, yaşamlarımızı gaspeden, depremde, savaşta, işte, okulda, sokakta ölüme sürükleyen bu sisteme karşı Denizlerin yolunda yürüyecek, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için mücadeleyi büyüteceğiz! Onların yürüyüşünü devrimle taçlandırana dek yollarında izlerini takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
Gençlik örgütlerinin yürüyüşünün ardından SOL Genç, DİP’li Öğrenciler, TKH Gençliği, Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Devrimci Gençlik Dernekleri, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü önünden Dolmabahçe’ye yürüdü.
Kitle adına basın açıklamasını Arjin Avcı okudu. Açıklamada, "Bugün Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının izinden giderek emperyalistlerin ve siyonistlerin tam karşısında olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. 55 yıl önce İsrail'in işgalci politikalarına karşı Filistin'de savaşan Deniz Gezmişlerin, empreyalizme ve siyonizme karşı tam bağımsızlıpı savunan '68 kuşağını unutmadık. Denizlerin yolunda, Filistin'in yanındayız" denildi.
Bugün saat 18.00'a Taksim AKM önüne çağrı yapan Emek Gençliği de Dolmabahçe'ye yürüdü.
Emek Gençliği, Gümüşsuyu Yokuşu'na kadar yürüdükten sonra Dolmabahçe sahiline koşu gerçekleştirdi.
Emek Gençliği adına konuşan Berkay Morkan, “Denizlerin mücadelelerinde ayırt edici olan Filistin, İstanbul, Kürecik gibi konumlar değildi. Asıl ayırt edici olan emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmek, işçilerin ve köylülerin insanca yaşaması için çabalamak, halkların kardeşliğini inşa etmekti. Tosyalı, Zorlu gibi işbirlikçi tekellerle İsrail’in çelik, enerji, çimento, hatta silah ihtiyaçlarını karşılarken bugün Türkiye gençliğine düşen Denizlerden devraldığı bu anti-emperyalist mücadele ateşini harlayarak yükseltmektir " dedi.
Anmada söz alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Arslan ise "Denizler Filistin'de bağımsız, demokratik, laik bir Filistin devletinin kurulması için İsrail'e karşı, emperyalistlere karşı savaştılar. Bugün ülkeyi yönetenler tek adam iktidarı saray rejimi aylardır İsrail'e gemilerle kargo uçaklarıyla demirinden çimentosuna inşaat malzemelerine kadar İsrail ordusunun kullanabileceği her türlü yardımcı malzemeyi taşıdı. Bu katliamların sorumlusu emperyalistler ve onların işbirlikçileridir" diye konuştu.
EMEK Partisi’nin ardından gelen CHP korteji de Dolmabahçe’de açıklama yaptı. Açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.
Çelik, "Denizler karanlığın en koyu yerini aydınlatarak gittiler. İdamlarının üzerinden 52 yıl geçti. Ancak bugün üç fidanın mücadelesi geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Denizlerin inancı, umudu, tutkusu bugün milyonları kuşattı. Bugün Türkiye'de Denizlerin umudunu, cesaretini, inancını Atatürk'ten Denizlere mücadelemiz devam ediyor" sözlerini kaydetti.
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