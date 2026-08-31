Deniz ulaşımında kriz: Mersin-Girne seferleri iptal

Kıbrıs açıklarında dün meydana gelen yolcu gemisi kazasının ardından Mersin ile Girne arasındaki tüm deniz yolculukları durduruldu.

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Girne Limanı’ndan Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan geminin devrilmesi üzerine, iki bölge arasındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar tamamen iptal edildiği bildirildi.

Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur rotalarındaki tüm feribot ve yolcu taşıma hizmetleri askıya alındı.

Taşucu Yolcu Terminali’nde yer alan dijital ekranlardan ve görevliler tarafından yapılan uyarılardan sonra limanda bekleyen yolcuların bir kısmı alandan ayrılmaya başladı.

Kazanın hemen ardından Taşucu Limanı’nda oluşturulan kriz masasındaki hareketlilik ise sürüyor. Bölgede oluşabilecek olumsuz durumlara karşı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri limandaki tedbir amaçlı bekleyişlerini aralıksız sürdürüyor.