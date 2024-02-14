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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 10:51
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Deniz Tekin: Artık ticari müzik yapmayacağım

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "sert bir tükenme hali" içinde olduğunu söyledi ve “Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deniz Tekin: Artık ticari müzik yapmayacağım

Yayınladığı son stüdyo albümü “Yüzyıllardır Aynı Dert” ile dinleyicilerle buluşan sanatçı Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı. 

Tekin, "Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "sert bir tükenme hali" içinde olduğunu söyledi ve “Artık ticari müzik yapmayacağım" dedi.

“Yoruluyorum”

Müzik endüstrisinin dayattığı koşulların kendi üretme biçimiyle çeliştiğini belirten sanatçı Deniz Tekin, "Akışta olanı ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızla işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum" dedi.

Deniz Tekin'in kariyeri boyunca yayınladığı albüm ve tekliler şöyle:

Kozakuluçka (2017)
Kuyu (EP) (2021)
Mana (EP) (Dilan Balkay ve Geeva Flava ile) (2022)
Yüzyıllardır Aynı Dert (2023)

Teklileri

Hep Oturup Bekledim (2017)
Çözülmez (2018)
Yıldızlar (2019)
Güneşe Doğru (2020)
Derde İhanet Edemem (Cihan Mürtezaoğlu ile) (2023)
Uyumsuz (2023)
Kaktüs (2023)

(EMK)

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