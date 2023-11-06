ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 16:56
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 17:11
2 dk Okuma

Deniz Poyraz ‘retweetine’ dava açılan gazeteci Rabia Çetin beraat etti

Gazeteci Rabia Çetin, Deniz Poyraz'ın babasına dava açıldığını duyuran tweeti paylaştığı için ‘hedef gösterme’ ve ‘hakaret’ iddiasıyla yargılanıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/deniz-poyraz-retweetine-dava-acilan-gazeteci-rabia-cetin-beraat-etti.jpg

Deniz Poyraz'ın babasına dava açıldığını duyuran haber tweetini paylaştığı için ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme (TMK 6/1)’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret (TCK 125)’ suçlamasıyla yargılanan gazeteci Rabia Çetin beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Çetin, savunmanlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) avukatı Emine Özhasar ile birlikte katıldı.

Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaada Çetin'in TMK 6/1’den cezalandırılmasını, TCK 125’ten de beraatını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Çetin, "Paylaştığım tweette hakaret ve hedef gösterme yok. Sadece kamuoyunu bilgilendirdim" dedi.

Avukat Emine Özhasar da "Onur Gencer’in HDP üyesi Deniz Poyraz'ı öldürmesiyle başlayan bir dosya bu. Ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi bu konuda tweet attı. Aynı şekilde müvekkil de bu konuda tweet attı" diye konuştu. Ardından da aynı suçlamayla yargılanırken beraat eden gazeteci Nazlan Ertan'la ilgili kararı mahkemeye sundu.

Özhasar ayrıca 'Deniz Poyraz Davası' isimli hesaptan yapılan paylaşımı retweet eden herkese dava açıldığını belirterek, polisin sanal devriye yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin 2020’de polisin sanal devriye yaparak delil toplamasına olanak sağlayan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) ek. 6. maddenin 18. fıkrasını iptal ettiğini ekledi.

Mahkemeden Çetin hakkında beraat kararı vermesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığını belirterek Rabia Çetin’in hakkında beraat kararı verdi.

Gazeteci Rabia Çetin’e
Gazeteci Rabia Çetin’e 'retweet' soruşturması
31 Mayıs 2022

(HA)

gazeteci yargılamaları Rabia Çetin deniz poyraz
Sayfa Başına Git