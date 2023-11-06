Deniz Poyraz ‘retweetine’ dava açılan gazeteci Rabia Çetin beraat etti

Deniz Poyraz'ın babasına dava açıldığını duyuran haber tweetini paylaştığı için ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme (TMK 6/1)’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret (TCK 125)’ suçlamasıyla yargılanan gazeteci Rabia Çetin beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Çetin, savunmanlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) avukatı Emine Özhasar ile birlikte katıldı.

Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaada Çetin'in TMK 6/1’den cezalandırılmasını, TCK 125’ten de beraatını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Çetin, "Paylaştığım tweette hakaret ve hedef gösterme yok. Sadece kamuoyunu bilgilendirdim" dedi.

Avukat Emine Özhasar da "Onur Gencer’in HDP üyesi Deniz Poyraz'ı öldürmesiyle başlayan bir dosya bu. Ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi bu konuda tweet attı. Aynı şekilde müvekkil de bu konuda tweet attı" diye konuştu. Ardından da aynı suçlamayla yargılanırken beraat eden gazeteci Nazlan Ertan'la ilgili kararı mahkemeye sundu.

Özhasar ayrıca 'Deniz Poyraz Davası' isimli hesaptan yapılan paylaşımı retweet eden herkese dava açıldığını belirterek, polisin sanal devriye yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin 2020’de polisin sanal devriye yaparak delil toplamasına olanak sağlayan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) ek. 6. maddenin 18. fıkrasını iptal ettiğini ekledi.

Mahkemeden Çetin hakkında beraat kararı vermesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığını belirterek Rabia Çetin’in hakkında beraat kararı verdi.

Gazeteci Rabia Çetin’e 'retweet' soruşturması

(HA)