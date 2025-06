Deniz Poyraz li Stenbolê hat bîranîn: Divê faîlên qetlîamê bên aşkerekirin

Meclîsa Jinan a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Deniz Poyraza ku di 17ê Hezîrana 2021an de di êrîşa çekdarî ya li dijî Avahiya HDPa bajarê Îzmîrê de miribû, di çaremîn salvegera mirina wê de li Stenbolê bi bîr anî.

Gelek rêxistinên jinan û nûnerên girseya demokratîk beşdarî bîranîna li Qada Şîşhaneyê ya Beyoğluyê bûn.

Di çalakiyê de pankarta bi nivîsa "Deniz Poyraz nemir e" hate vekirin, her wiha peyamên "Jin, jiyan, azadî" û "Ji bo aştiyê têkoşîn" derketin pêş.

Tevgera Jinên Azad (TJA), Înîsiyatîfa Dayikên Aştiyê ya Stenbolê, Komeleya Dema Jinan, Komeleyên Elewiyên Demokratîk (DAD), Hevserokên Bajarê Stenbolê yên DEM Partiyê Arife Çinar û Çinar Altan û gelek jin beşdarî bîranînê bûn.

Di tevahiya çalakiyê de dirûşmeyên "Deniz Poyraz nemir e" û "Jin, jiyan, azadî" hatin berzkirin.

Li gorî MAyê, Hevseroka Bajarê Stenbolê ya DEM Partiyê Arife Çinarê di axaftina xwe de bal kişand ser êrîşên sîstematîk ên li ser jinan ji aliyê zihniyeta serdest a mêran û tûndkariya dewletê ve û got, "Em wan kesên ku Deniz Poyraz qetilkirin şermezar dikin. Em ê li vî welatî aştiyê geş bikin. Em ê civatek demokratîk ava bikin da ku jin tê de wekhev bijîn."

Roja dadgehkirina Onûr Gencer, kujerê Denîz Poyrazê diyar bûye

Rêvebira Bajarê Stenbolê ya DEM Partiyê Gîzem Kuzuk di çalakiya bîranînê de daxuyaniya çapemeniyê xwend. Kuzukê diyar kir ku Deniz Poyraz ji aliyê "têtikkêşên hêzên tarî" ve hatiye hedefgirtin û diyar kir ku êrîş ne tenê li dijî kesekî ye, lê di heman demê de li dijî têkoşîna azadiya jinan û demokrasiyê ye. Her weha Kuzukê got, "Aşkerekirina faîlên qetîma Deniz Poyrazê daxwazek hevpar a kesên ku li van axan aştiya bi rûmet dixwazin e."

Kuzukê axaftina xwe bi teqezkirina "Em ê aştiyê diyariyê Denîzê bikin" domand û got ku ew ê têkoşîna azadiya jinan berdewam bikin û bi biryardarî têkoşîna xwe ya ji bo Poyrazê edaletê pêkbînin, bidomînin. Kuzukê got, "Em ê li hember zimanê dewleta mêr ku jinan hedef digire bêdeng nemînin. Em ê vê pergala tarî biguherînin" û axaftina xwe bi peyama "Me Denîz ji bîr nekiriye, em ê nehêlin ew were jibîrkirin" bi dawî kir.

Çalakî bi dirûşmeyên wekî "Denîz Poyraz nemir e" û çepikan bi dawî bû.

ÊRÎŞA LI SER HDPYÊ Onûr Gencer, kujerê Denîz Poyrazê hatiye girtin

Çi bûbû? Kesekî bi navê Onûr Gencer, di 17ê Hezîranê de bi çekê êrîşî avahiya HDPyê ya Îzmîrê. Di dema êrîşê de xebatkara partiyê, Denîz Poyraz kuştibû. Gencer piştî êrîşê bi rojekê hatibû girtin. Gencerî di îfadeya xwe de gotibû, “Li hundir kî heba wê ew bikuştana.” HDPyê di daxuyaniya xwe de gotibû, “wê rojê dê civînek li dar biketa lê ew hatiye taloqkirin.” Raya giştî bertek nîşanî kuştina Poyrazê dabû. Recep Tayyîp Erdogan, Serokomar û Serokê Giştî yê AKPyê piştî êrîşê bi du rojan axivîbû. Devlet Bahçelî, Serokê Giştî yê MHPyê Denîz Poyraz tohmet kiribû.