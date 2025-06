Deniz piyadeleri Los Angeles'a girmeye hazırlanırken göçmen protestoları ABD'ye yayılıyor

Başkan Donald Trump'ın göçmen baskınlarına yönelik protestolar Kaliforniya'dan ülkenin diğer bölgelerine yayılırken, yüzlerce ABD Deniz Piyadesi, Los Angeles'ın hemen dışında isyan ve kalabalığı kontrol eğitimine başladı. Bir askeri yetkili askerlerin yakında kent içine sevk edileceklerini söyledi.

Öte yandan Trump'ın, Kaliforniya valisinin itirazlarına rağmen Ulusal Muhafız birliklerini ve deniz piyadelerini Los Angeles'a gönderme kararı, ordunun ABD topraklarında kullanımı konusunda ülke çapında bir tartışmayı alevlendirdi.

Birliklere komuta eden ABD Ordusu'ndan Tümgeneral Scott Sherman, basın brifinginde gazetecilere deniz piyadelerinin "yakında" Los Angeles'ta olacaklarını ama bunun çarşamba günü olmayacağını söyledi.

Öteki eyaletlere de asker gönderme hazırlığı

Teksas Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, çarşamba günü San Antonio kentinde ve eyaletin diğer bölgelerinde planlanan protestolar öncesinde Ulusal Muhafızları konuşlandıracağını söyledi. Abbott bu adımı atan ilk vali oldu. Teksas, Austin'de polis, pazartesi günü göstericilerle girdiği çatışmada göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanmıştı.

Protestocular salı gecesi New York, Atlanta ve Chicago'da ABD yönetimine ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) karşı sloganlar atarak ve zaman zaman kolluk kuvvetleriyle çatışarak yürüdüler. Los Angeles kent merkezi de beş gün süren gösterilerin ardından ilk gecesini zorunlu sokağa çıkma yasağı altında geçirdi.

Cumartesi günü protestoların yayılması bekleniyor

Birkaç aktivist grubun ülke çapında yüzlerce Trump karşıtı gösteri planladığı cumartesi günü protestoların yayılması olası. 14 Haziran'da ABD Ordusu'nun 250. kuruluş yıl dönümü ve Trump'ın 79. doğum günü kutlamaları adına tanklar ve diğer zırhlı araçlar, Washington caddelerinde bir askeri geçit töreninde boy gösterecek.

Trump, Los Angeles'ta asker konuşlandırmasının kentte şiddetin kontrolden çıkmasını önlediğini söylüyor, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve diğer yerel yetkililer ise bu iddiayı yalan olarak niteliyor. 2028'de başkanlık yarışına girmesi beklenen Demokrat Newsom salı günü bir video klibinde, "Görevdeki bir başkanın gücünü küstahça suistimali, halkımızı, memurlarımızı ve hatta ulusal muhafızlarımızı riske atarak durumu alevlendirdi. İşte o zaman düşüş başladı," dedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte asker konuşlandırmaların gerekli olmadığını ve yerel polisin büyük ölçüde barışçıl ve yaklaşık beş sokakla sınırlı protestoları yönetebileceğini söyledi.



Bununla birlikte belediye başkanı, bazı işyerlerinin yağmalanmasının ardından salı gecesi kent merkezinde 2,6 kilometre karelik bir alanda sokağa çıkma yasağı koydu. Polis, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde birden fazla grubun sokaklarda kaldığını ve "toplu tutuklamalar" yapıldığını söyledi.

GÖÇMENE ÜLKE, DESTEKLEYENLERE SOKAKLAR YASAK ABD: Los Angeles Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Newsom, pazartesi günü federal birliklerin konuşlandırılmasını engellemek için Trump ve Savunma Bakanlığına dava açtı. Trump da Newsom'un tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

2 BİN ASKER LOS ANGELES'TA HAREKET HALİNDE Kaliforniya, Ulusal Muhafız konuşlandırması nedeniyle Trump'a dava açıyor



Trump'ın seferber ettiği 700 deniz piyadesi ve 4.000 Ulusal Muhafız askeri, hükümet personelini ve binalarını korumakla görevlidir ve tutuklama yetkisi yok.



Pentagon, deniz piyadelerinin Ulusal Muhafız birlikleriyle birlikte göçmen baskınları sırasında ICE memurlarını korumak için de kullanılacağını söyledi.

Kaliforniya Başsavcısı: "Asker görevlendirmek yasaya aykırı"

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, federal birliklerin personeli korumasına izin vermenin, ulusal muhafızlar da dahil olmak üzere ABD ordusunun sivil kolluk kuvvetlerine katılmasını genel olarak yasaklayan 1878 tarihli bir yasayı ihlal edebileceğini söyledi.



Bonta, "Personeli korumak muhtemelen ICE ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanlarına topluluklara ve mahallelere eşlik etmek anlamına gelir ve koruma işlevleri, ICE'nin göçmenlik yasasını uygulama işlevini yerine getirmesiyle sınırlı," dedi.

"Los Angeles'ı özgürleştirin"

Los Angeles'taki çıkmaz, Trump yönetiminin ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenleri sınır dışı etme çabalarında en yoğun çatışma noktası haline geldi.



Trump, geçen yılki kampanyasının çoğunu ABD'de yasadışı olarak yaşayan milyonlarca göçmeni sınır dışı etme vaadine odaklamıştı.



ICE'nin ana kuruluşu olan İç Güvenlik Bakanlığı, pazartesi günü ICE'nin son zamanlarda günde 2 bin kaçak göçmeni tutukladığını söyledi. Bu sayı eski başkan Joe Biden döneminde 2024 mali yılındaki günlük ortalama sayı olan 311'in çok üzerinde.

"Demokrasinin militarizasyonuna" karşı cumartesi protestoları

Kendisine "No Kings" (Krallara hayır) adını veren bir ittifak, cumartesi günü ABD genelinde 1.800'den fazla yerde Trump'ın Washington'daki askeri geçit törenine karşı gösteriler ve etkinlikler planladı.



Trump, geçit töreninde protestoculara "çok büyük bir güç" ile karşılık verileceğini söyledi. Ülke genelindeki kolluk kuvvetlerinden binlerce ajan, memur ve uzman geçit töreni için görevlendiriliyor.



"No Kings" ittifakı 100'ü aşkın yurttaş hakları ve benzeri hak gruplarını içeriyor ve Trump ve yönetiminin politikalarına karşı barışçıl protestolar planladığını söylüyor.



No Kings'in basın açıklamasına göre gösterilerin amacı "otoriterliği, milyarder odaklı siyaseti ve demokrasimizin militarizasyonunu reddeden kitlesel, ülke çapında bir protesto."

(AEK)