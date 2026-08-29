ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 12:24 29 Ağustos 2026 12:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 12:34 29 Ağustos 2026 12:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Deniz Göktaş’ın “bir dakikalık özgürlüğü”

“Bir iyi haber, bir kötü haberim var. İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” diyen Deniz Göktaş, cezaevinden çıkamadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deniz Göktaş’ın “bir dakikalık özgürlüğü”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye kararının ardından yeniden tutuklandığını duyurdu.

Göktaş paylaşımına, “Bir iyi haber, bir kötü haberim var. İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” sözleriyle başladı.

Bu kez hakkındaki suçlamanın “Daltonlar” hakkında yaptığı bir şakadan kaynaklanan “suçu ve suçluyu övmek” olduğunu söyledi.

Deniz Göktaş'ın avukatları: "Kişiyi ne olursa olsun cezaevinde tutma" anlayışı diriliyor
Deniz Göktaş'ın avukatları: "Kişiyi ne olursa olsun cezaevinde tutma" anlayışı diriliyor
Bugün 00:12

Tahliye ile yeniden tutuklama arasında “bir dakikalık” özgürlük

Göktaş, cezaevindeki 58. gününde kendisine SEGBİS görüşmesi olduğu söylendiğini, avukatlarına haber verilmediğini ve işlemin “acele” olduğunun aktarıldığını belirtti.

Tahliye edildiğini henüz bilmediğini anlatan Göktaş, hücresinden SEGBİS odasına giderken geçen süreyi mizahi bir dille, “Hücre-SEGBİS arasındaki bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum” sözleriyle anlattı.

Göktaş, kendisine suçlamaya konu gösteri metninin okunduğunu ve savunmasında sözlerinin bağlamını, dilin kullanımını ve komediyi anlattığını söyledi. Ardından yeniden tutuklanmasına karar verildiğini duyurdu.

“90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor”

Hakkındaki soruşturmaların stand-up gösterisindeki ifadeler üzerinden yürütüldüğünü belirten Göktaş, yeni tutuklama kararına da mizahla tepki gösterdi:

“90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor.”

Göktaş ayrıca sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Deniz Göktaş tahliye olurken yeniden tutuklandı
Deniz Göktaş tahliye olurken yeniden tutuklandı
28 Ağustos 2026

Ne olmuştu?

Deniz Göktaş, 1 Haziran 2026’da İstanbul Harbiye’de Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini sahneledi. Gösteri 24 Haziran’da YouTube’da yayımlandı; ardından videoya erişim engeli getirildi ve Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışında bulunan Göktaş, 2 Temmuz’da Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 3 Temmuz’da, gösterideki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla tutuklandı ve Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

24 Ağustos’taki tutukluluk incelemesinde Göktaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta tahliye kararı çıktı. Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan, aynı gösteride “Daltonlar” hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla SEGBİS üzerinden hâkimliğe çıkarıldı ve yeniden tutuklandı. Göktaş, gelişmeyi 29 Ağustos’ta sosyal medya hesabından “İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” sözleriyle duyurdu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git