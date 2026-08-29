Deniz Göktaş’ın “bir dakikalık özgürlüğü”

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye kararının ardından yeniden tutuklandığını duyurdu.

Göktaş paylaşımına, “Bir iyi haber, bir kötü haberim var. İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” sözleriyle başladı.

Bu kez hakkındaki suçlamanın “Daltonlar” hakkında yaptığı bir şakadan kaynaklanan “suçu ve suçluyu övmek” olduğunu söyledi.

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Tahliye ile yeniden tutuklama arasında “bir dakikalık” özgürlük

Göktaş, cezaevindeki 58. gününde kendisine SEGBİS görüşmesi olduğu söylendiğini, avukatlarına haber verilmediğini ve işlemin “acele” olduğunun aktarıldığını belirtti.

Tahliye edildiğini henüz bilmediğini anlatan Göktaş, hücresinden SEGBİS odasına giderken geçen süreyi mizahi bir dille, “Hücre-SEGBİS arasındaki bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum” sözleriyle anlattı.

Göktaş, kendisine suçlamaya konu gösteri metninin okunduğunu ve savunmasında sözlerinin bağlamını, dilin kullanımını ve komediyi anlattığını söyledi. Ardından yeniden tutuklanmasına karar verildiğini duyurdu.

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar.



Bir iyi haber, bir kötü haberim var.



İyi haber: Tahliye oldum.

Kötü haber: Tutuklandım.



Ben de sizin okuduğunuz hızda öğrendim bu iki haberi. Bu sefer, Daltonlar hakkındaki şakadan, “suçu ve suçluyu övmek” suçundan… — Deniz Göktaş (@idgoktas) August 29, 2026

“90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor”

Hakkındaki soruşturmaların stand-up gösterisindeki ifadeler üzerinden yürütüldüğünü belirten Göktaş, yeni tutuklama kararına da mizahla tepki gösterdi:

“90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor.”

Göktaş ayrıca sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Deniz Göktaş tahliye olurken yeniden tutuklandı

Ne olmuştu? Deniz Göktaş, 1 Haziran 2026’da İstanbul Harbiye’de Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini sahneledi. Gösteri 24 Haziran’da YouTube’da yayımlandı; ardından videoya erişim engeli getirildi ve Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışında bulunan Göktaş, 2 Temmuz’da Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 3 Temmuz’da, gösterideki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla tutuklandı ve Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 24 Ağustos’taki tutukluluk incelemesinde Göktaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta tahliye kararı çıktı. Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan, aynı gösteride “Daltonlar” hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla SEGBİS üzerinden hâkimliğe çıkarıldı ve yeniden tutuklandı. Göktaş, gelişmeyi 29 Ağustos’ta sosyal medya hesabından “İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” sözleriyle duyurdu.

(NÖ)