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YT: Yayın Tarihi: 27.09.2026 12:12 27 Eylül 2026 12:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.09.2026 12:19 27 Eylül 2026 12:19
Okuma Okuma:  3 dakika

Deniz Göktaş yarın hakim karşısında: “88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim”

“88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Deniz Göktaş yarın hakim karşısında: “88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim”
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Komedyen Deniz Göktaş, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla açılan davada yarın (28 Eylül) ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma saat 10.00’da başlayacak. Savcılık Göktaş’ın üç suçtan toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Göktaş, duruşma öncesinde yaptığı paylaşımda hem yarınki duruşmaya hem de cezaevindeki günlük yaşamına mizahi bir dille değindi.

“Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar” diye başlayan mesajında Göktaş, şöyle dedi:

“Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var. 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?”

Göktaş, sağlık durumunu “İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş” sözleriyle anlattı.

“Müziksiz 88 gün yaşayamıyormuşum”

Sonrasında da “Biraz da cezaevinden havadisler” diyerek şunları ekledi:

"Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

'Müziksiz yaşayamam' tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2’yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran’da Ölmek Zor çaldığında TV’yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel’i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz.

Favorilerim:

Eypio & Sibel Can – Kıyamam

Mabel Matiz – Umrumdışı

Hücremde Mabel Matiz’in 'Ben büyüttüm boy boy' dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti.

Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9’da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: 'Ekmek ve poğaçaaaa'

(Fuat Ergin tarzı bir flow’la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n’olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."

Ne olmuştu?

Göktaş hakkında YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yurtdışında olan Göktaş, Türkiye'ye döndükten sonra 3 Temmuz'da tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Göktaş’ı gösterideki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” ile suçladı.

Göktaş hakkında 28 Ağustos’ta tahliye kararı verildi. Ancak cezaevinden çıkmadan başka bir suçlama kapsamında yeniden tutuklandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş
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