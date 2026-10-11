Deniz Göktaş, The New York Times’a konuştu: 'Bir an bile pişmanlık duymadım’

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla üç ay tutuklu kalan ve yargılama sonucunda 19 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez röportaj verdi.

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İkinci gösterisi "Ölü Deniz" ile 15 milyon izlenmeye ulaşan ve New York Komedi Festivali dahil uluslararası sahnelerde kapalı gişe oynayan Göktaş, The New York Times'a konuştu.

Göktaş, "Mahcup bir tutum sergilemek istemedim. İfade özgürlüğü sadece burada bir sorun değil. Dünyanın çoğu yerinde insanlar konuşurken cezalandırılmaktan veya kamuoyunun tepkisinden korkuyor. Komedi yapan diğer insanlara bir örnek olmak istedim. Özgürce konuşabilirsiniz. Korkmak zorunda değilsiniz. Üç ay hapiste kalmak korkunç bir şey, ama bir sanatçının bir ilkeyi savunurken bunun üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığını göstermek istedim" dedi.

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"En iyi uykusunu uyudum”

Göktaş, geçmişte gösterilerinde otosansüre yöneldiğini belirtti. Öğrencilerin ve emeklilerin günlük hayatlarında kendisinden daha cesur olmasının onda ikiyüzlülük hissi yarattığını belirten Göktaş, "Büyüdükçe ve daha tanınır hale geldikçe kaybedecek daha çok şeyim oldu. İşimde otosansür uygulamaya başladım. Bu beni rahatsız etti. Gösterilerime gelen öğrenciler, emekliler günlük yaşamlarında benden daha cesurdu. Ben ise daha korkak hale geliyordum. Bu durum bana ikiyüzlü hissettirdi. Kendimi daha iyi hissetmek için, sonuçları ne olursa olsun komik bulduğum şeyleri söylemeye geri döndüm. Biraz romantik olabilir ama hücremdeki ilk günümde hayatımın en iyi uykusunu uyudum" dedi.

"Komedinin gücü”

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Gösterisini Türkiye'nin dört bir yanında üç yıl boyunca sergilemesine rağmen iktidarın neden şimdi müdahale ettiği sorusunu Göktaş, "Canlı izleyiciler ile kliplerinizi çevrimiçi izleyenler arasında bir fark var. Türkiye geçmişte de 'özgür' değildi, ancak ana akım televizyonda benim yaptığımdan çok daha sert materyallerle komedi yapan insanlar vardı. Onlar da çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu ama şaka yapmanın bu düzeyde sonuçları yoktu. Şakalarımı duysalardı, hafif bulurlardı. Hoşgörü son yıllarda önemli ölçüde azaldı. Garip bir şekilde, bunda cesaret verici bir yan var. Liderler şakalar karşısında bu kadar kırılgan olabiliyorsa, bu komedinin gücünün bir işaretidir" dedi.

İktidarların neden komedyenleri hedef aldığına dair ise Göktaş şunları söyledi: "Komedyenlerin sınırlarla oynaması gerekiyordu. Diğer sanatçılar bu konulara dokunmadan da işlerini yapabilirler. Nihayetinde, bence sadece komedyenlerin peşinden gitmiyorlar."

Tutukluluk günlerinde gösterisinden bir saniye bile pişmanlık duymadığını ve kendini en az yalnız hissettiği dönemi geçirdiğini belirten Göktaş, içeride geçirdiği sürede gelecekte sahneye taşımayı umduğu 20 dakikalık yeni malzeme yazdığını da sözlerine ekledi.

(FY)