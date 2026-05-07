TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 07.05.2026 09:34 7 Gulan 2026 09:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.05.2026 09:42 7 Gulan 2026 09:42
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Denîz Gezmîş, Yusuf Aslan û Huseyîn Înan hatin bibîranîn

Şoreşgerên pêşeng ên Tirkiyeyê Denîz Gezmîş, Huseyîn Înan û Yusuf Aslan di 54emîn salvegera darvekirina xwe de li ser gorên xwe hatin bibîranîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Denîz Gezmîş, Yusuf Aslan û Huseyîn Înan hatin bibîranîn
Fotograf: Ajansa Welat

Pêşengên Tevgera Şoreşê ya Tirkiyeyê Denîz Gezmîş, Yusuf Aslan û Huseyîn Înan di 54êmîn salvegera darvekirina xwe de ji aliyê partiyên çepgir û rêxistinên sivîl ên demokratîk ve li ser gorên xwe yên li Goristana Karşiyaka ya navçeya Yenimahalle ya Enqereyê hatin bibîranîn.

Hevberdevka Kongeraya Demokratik a Gelan (HDK) Meral Daniş Beştaş, Parlamentera Koma DEM Partiyê Sezaî Temelî jî tev li bîranînê bûn.

Bîranîna pêşengên şoreşa Tirkiyeyê. Fotograf: AW

Girseyê di bîranînê de dirûşmên wek; “Şehidên şoreşê namirin”, “Bijî şoreş bijî sosyalîzm” û “Bijî biratiya gelan” berz kir. Di biranîne de daxûyaniya hevpar hat xwendin. Daxuyanî ji aliyê endamê KESKê Yaşar Polat ve hate xwendin.

Yaşar Polat destnîşan kir ew dê her sê cangoriyên şoreşê jibîr nekin û got ku dê xwedî li mîrateya têkoşîna wan derbikevin.

Piştî daxuyaniyê girseyê bi berzkirina dirûşmeyên ber bi goristanê vê meş li dar xist. Meş li ser gora şoreşgeran bi dawî bû. Meral Daniş Beştaş di bîranîna li ser goran de axivî û anî ziman ku ew ê xwedî li têkoşîna şoreşgeran derbikevin û wiha got:

“Wan ji bo azadiyê jiyana xwe ji dest dan. Ji bo azadî û wekheviyê têkoşîneh bêhempa dan. Her tim ji bo kedkaran û gelan têkoşiyan. Ya dikeve ser milê me berdewamkirina têkoşîna wan e. Israra di sosylîzmê de israra di mirovahiyê de ye.”

Pişte axaftina Meral Daniş Beştaş, Sezaî Temellî axivî û ev yek anî ziman:

“Em van şehîden şoreşê bi rêzdarî bi bîr tînin. Têkoşîna wan hê berdevam dike. Em ji mîrateya wan sûdê werdigirin. Em carek din soz didin wan ku em ê têkoşîna wan bi ser bixînin.”

Pişti axaftinan bernameya bîranînê bi dawi bû.

*Çavkanî û Fotograf: Ajansa Welat

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Denîz Gezmîş Yusuf Aslan Huseyîn Înan bîranîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê